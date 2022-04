El Diocesano no podrá ser nuevo equipo de Segunda RFEF el domingo a las 13.45 horas, cuando aproximadamente termine su partido en el complejo del Manuel Sánchez Delgado ante el Trujillo, pero sí existe la posibilidad de serlo a las 19.45, si el propio Dioce hace los deberes horas antes y el Moralo no vence al Don Álvaro. Pase o no pase, ya nadie duda: el equipo colegial subirá, y para ello tendría varias oportunidades.

Sin embargo, el club que preside Alfonso Abreu quiere que se genere el mejor caldo de cultivo para que se sigan sumando puntos. «Este domingo, 3 de abril, a las 12.00 horas, te necesitamos. Nos jugamos quedar campeones y queremos que tú vengas. Por ello con cada niño que venga con la camiseta de esta temporada podrá entrar un acompañante gratis. Te esperamos», sugiere en sus redes sociales el club rojillo en un mensaje evidentemente dirigido a los padres de sus niños de la cantera. El hastagg utilizado es #animardioce #todosconeldioce No se quieren confianzas, en cualquier caso, en el equipo cacereño. El entrenador, Adolfo Senso, ha insistido en ello no solamente en esta, sino en semanas anteriores, en sus charlas a sus jugadores. Y es que se pretende que la concentración sea máxima para lo que resta. El equipo tiene ocho puntos de ventaja sobre el Moralo, circunstancia que parece una losa muy grande para los del Campo Arañuelo. Pero lo fundamental es que el Diocesano ha demostrado acabar con cualquier duda con el rotundo 0-4 en Plasencia.