El Diocesano llama a las puertas del ascenso. Primera oportunidad este fin de semana para el equipo de la ciudad de Cáceres que podría subir a Segunda RFEF. A falta de cuatro jornadas para el final, contando con la que se juega este domingo, aventaja en ocho puntos al Moralo que ocupa la segunda posición. La ecuación plantea que si gana el Diocesano y el equipo de Navalmoral empata o pierde se confirmaría matemáticamente la primera posición del club colegial.

Por segunda temporada consecutiva se presentan opciones reales de ascenso para el Diocesano, que la anterior perdió el partido decisivo del playoff ante el Coria. Que ahora tenga su primera oportunidad cuando faltan varias jornadas describe a la perfección su gran temporada y el mérito enorme que atesora el equipo entrenado por Adolfo Senso. Si no asciende este domingo sus posibilidades aumentarían exponencialmente en todo caso para la siguiente. Además, su equipo juvenil tiene aún más opciones de, en su caso, volver a División de Honor, por lo que se avecina un final de temporada repleto de celebraciones en el Diocesano.

Tres partidos matinales y cuatro vespertinos se han programado este domingo en la 27ª jornada del grupo extremeño de Tercera RFEF. Sumará esta vez los tres puntos sin jugar el Arroyo que debía visitar al retirado Extremadura B. La secuencia decisiva por el ascenso se divide entre la mañana y la tarde en los partidos Diocesano-Trujillo y Moralo-Don Álvaro. En los Campos de la Federación de Cáceres, a las 12 del mediodía, choque de gran interés para los dos rivales: el planteamiento ya expuesto para el Diocesano que buscará cumplir su papel con un triunfo y para el Trujillo con su participación en ese 'pañuelo' en el que se ha convertido la lucha por el playoff y tras empatar sus últimos tres compromisos. Los trujillanos ganaron 2-0 en la primera vuelta.

Y la segunda parte de la lucha por subir llegará a las seis de la tarde; el Moralo no piensa en otra cosa que no sea ganar, aunque también necesita agradar a sus aficionados tras no ser capaz de marcar un gol en las tres jornadas precedentes que ha disputado; por su parte el Don Álvaro está en plena lucha por salvar la categoría, a la que ascendió precisamente en el Municipal de Navalmoral la temporada pasada en un partido en el que derrotó al Jaraíz.

Pero el torneo tiene otras citas de gran interés esta jornada. Otros dos partidos se jugarán a las doce del mediodía: Miajadas-Aceuchal es un choque trepidante en la parte baja de la tabla y en el Olivenza-Plasencia se pone en juego la tranquilidad casi definitiva para el que gane entre dos equipos que han sumado solo un punto en las últimas cuatro jornadas. El primer compromiso de la tarde es el Badajoz B-Jerez (17.00) con los locales presionados por su complicada situación en la zona de descenso y los visitantes en fase ascendente con tres victorias consecutivas. Desde las 17.30 se disputará el Villafranca-Azuaga con los dos pegados en una posición central desde la que no renuncian a la batalla por el quinteto de cabeza. Finalmente a las seis de la tarde está previsto el Llerenense-Calamonte que es otro duelo con muchos quilates con dos plantillas preparadas para todo en este tramo final del campeonato.