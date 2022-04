Una final menos y tres puntos más. Ese es el principal botín que el Villanovense cosechó el pasado fin de semana en su visita al Antequera. Ahora, en su regreso a casa, donde recibe este domingo (17.00 horas) al San Roque, el objetivo es idéntico: volver a sumar de tres para continuar en puestos de playoff. Y es que quizás la mejor noticia para los serones después de cosechar los tres puntos en tierras malacitanas es esa, la de que vuelven a ser equipo de fase de ascenso después de algo más de un mes fuera de esa zona de la clasificación.

El entrenador del Villanovense, Josip Visnjic, es consciente de ello. «Lo más importante a estas alturas es sumar. Nosotros no vamos a ganar todos los partidos, pero los rivales tampoco, así que quien menos falle será quien acabe estando arriba, por eso es muy importante no perder», manifestó en la rueda de prensa previa al encuentro de este fin de semana. Precisamente la victoria ante el Antequera insufló una importante dosis de moral y confianza a la plantilla serona de cara a este tramo final y decisivo de la temporada. «Después de una victoria el ánimo es mejor. Ahora todos los jugadores están concentrado», señaló Visnjic, quien agregó que «una victoria siempre es importante porque te da tranquilidad», así que espera «no salir» de los puestos de playoff en lo que queda de fase regular, un objetivo que arranca este mismo fin de semana con un triunfo ante la parroquia serona.

Máxima igualdad

El Villanovense es quinto con 42 puntos, cuatro más que el San Roque, que es séptimo con 38, por lo que una victoria de los de Villanueva de la Serena dejaría a los de Lepe muy lejos de la lucha por la fase de ascenso, por lo que el partido se torna clave para ambas escuadras.

Un aspecto clave para que los de Josip Visnjic se puedan llevar el triunfo es que el serbio podrá contar con la totalidad de la plantilla, ya que tiene a todos los jugadores disponibles. Así pues, no se esperan novedades en el once inicial y podría apostar por una alineación muy similar a la que puso en liza contra el Antequera. En este sentido, es de esperar que el técnico serón pueda apostar por Seth y Sillero en ataque y habrá que ver si Clausí vuelve a la titularidad o no. Lo que sí parece claro es ver a Tapia de nuevo en el lateral zurdo.