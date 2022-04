Llega el tramo final de la liga regular y nadie regala absolutamente nada, por lo que cada vez es más difícil ganar sin ver el rival, pues los de abajo están empezando a puntuar frente a los que están en la parte alta de la tabla y no se puede dar por favorito a nadie en la previa. Sin ir más lejos, el Mérida llegaba con una racha de seis jornadas consecutivas ganando en casa frente a un Antequera que no presentaba entrenador tras la destitución de Nacho Pérez esta semana. Sin embargo, viendo la primera parte parecía que los visitantes eran los que llegaban en la parte alta, pues el Mérida nunca estuvo a gusto en el terreno de juego, con una falta de intensidad impropia en el equipo de Juanma Barrero. La segunda parte, a partir del empate, tuve otro tono y el Mérida estuvo cerca de remontar, pero no comparecer hasta entrada la segunda parte, supone una dificultad muy grande para poder llevarse los tres puntos. El premio de consolación fue en empate (1-1).

Hasta el minuto 12 no llegaría la primera jugada trenzada del equipo local, que prácticamente no disparó con peligro en toda la primera parte. De hecho, la primera ocasión clara para el Mérida no se produjo hasta el 31. Fue una internada de Diego López que tardó en disparar hasta que le rebañaron la pelota. Solo un minuto después llegaría el tanto antequerano tras una larga jugada en la que la defensa romana despejó hasta en cuatro ocasiones el peligro, pero con poca contundencia, lo que hacía que la jugada continuara viva hasta que Luismi cabeceó al fondo de las mallas para que su equipo tuviera el premio al mejor juego de los suyos.

El Mérida no encontró la pelota en todo el primer acto a pesar de que Barrero puso en liza el once más asociativo posible con Artiles, Diego López, Gaspar y Lolo Plá.

La polémica

La jugada polémica llegaría en la última acción antes del descanso. Una falta lateral muy llovida, en teoría fácil para Iván Moreno, portero visitante, terminó en una disputa con Nacho González. El central estuvo más vivo y le quitó el balón con la cabeza cuando todavía no había blocado. La pelota terminaría en las botas de Lolo Plá, que solo tenía que empujarla. Sin embargo, el colegiado madrileño, Carralero Calvo, interpretó falta del central ante las protestas de los locales.

En la reanudación no se produjo la salida esperada de los emeritenses hasta que, a los seis minutos, en una buena internada por la derecha de Guille Perero, el extremo buscó el centro raso y tenso al área grande donde se desmarcaba Diego López, éste fue más rápido que el defensa y tocó el balón justo antes para que el zaguero le zancadilleara dentro del área. José Gaspar fue el encargado de conseguir el empate desde los once metros. A partir de ahí, llegaron los mejores minutos de los emeritenses, con mucho protagonismo del propio goleador. El cacereño robó un balón para que Lolo Pla rematara, pero blocó el cancerbero, el mismo que voló en la jugada más bonita de la tarde, con un tacón del propio Gaspar hacia Artiles, quien le devolvió la pared y el diez de primeras buscó el palo largo para la foto del portero.

Grandes paradas

Todavía sería más protagonista Moreno en una gran intervención tras un cabezazo de Bonaque después de un saque de esquina a dos minutos del 90.

Más allá de dejar escapar dos puntos, las peores noticias para el Mérida fueron la amarilla de Emilio Cubo, que le impedirá estar en Lepe la semana que viene, y la lesión de Diego López tras una entrada de Orozco, que le impidió seguir en el partido y que puede que le haya provocado un esguince.

Tras una jornada en la que han empatado todos los rivales directos, hubiera sido muy importante la victoria para asentar la tercera plaza, una posición que mantiene empatado con el Ceuta.