El Don Benito sumó un buen punto en su visita a Vivar Téllez ante el Vélez (0-0). Un punto que, sin embargo, sabe a poco a los de Roberto Aguirre, que durante la primera mitad tuvieron el control del balón y ocasiones sobradas para haberse adelantado en el marcador ante un rival dormido. Tras el descanso, sin embargo, los rojiblancos dieron un paso atrás y ya no volvieron a pisar el área contraria, aunque tampoco sufrieron ante un Vélez que solo probó con un disparo lejano en el 50.

No podía permitirse un nuevo tropiezo el Don Benito en su lucha por escapar de la zona peligrosa de la tabla. Lo sabían los rojiblancos, que saltaron al campo muy concentrado y tratando de hacerse con el control del balón. Una actitud valiente la que mostraron los visitantes en estos primeros compases del encuentro, en los que gozaron incluso de dos saques de esquina.

Los extremeños visitaban a un rival que el viernes vio como su técnico, Miguel Beas, abandonaba el club, y aunque no ha habido cambios significativos y el hasta ahora segundo entrenador, Magnus Perhsson se hacía con el equipo, esperaban los calabazones que el Vélez acusase el golpe. Lo cierto es que los locales salieron algo adormilados al terreno de juego y en el minuto 9 los de Roberto Aguirre gozaban de su primer disparo a puerta en un remate de cabeza de David Agudo que salvaba el meta local bajo palos.

Los locales seguían sin acercarse. Los rojiblancos tenían el balón y aunque cada vez el Vélez se mostraba mas seguro en defensa, las ocasiones seguían siendo visitantes, como en el 21, en un saque de falta que remataba Abraham Pozo y atrapaba el meta local, o en el 38, en un centro de David Agudo al corazón del área que no encontró rematador. Ya en el minuto 41 era Trinidad el que desaprovechaba una buena ocasión para que el Don Benito se hubiese ido al descanso con ventaja en el marcador con un disparo que se fue fuera.

Perdonaron los rojiblancos en esta primera mitad ante un rival dormido que apenas pisó el área contraria. Una situación que parecía que iba a cambiar en el segundo tiempo, cuando el Vélez trató de dar un paso al frente y sacudirse la presión de su rival. Llegaba así, cuando apenas habían transcurrido cinco minutos desde la reanudación, una buena ocasión para los andaluces en un disparo lejano de Balta que se iba fuera.

Lo intentaba el Vélez, aunque lo cierto es que ahí se acabó toda la aportación defensiva de los locales, que no volvieron a generar peligro ante la meta de Sebas Gil. Y es que es cierto que el Don Benito había dado un paso atrás. Acusaban el cansancio el conjunto de Roberto Aguirre y ahora se mostraba mucho menos expeditivo. Los visitantes no conseguían ahora mostrar el buen juego de la primera mitad, pero tampoco daban opciones a su rival. Y es que, aunque no asumía riesgos, el Don Benito tampoco se relajaba y se mostraba muy bien colocado en el terreno de juego.

Así las cosas, con un Don Benito que ni podía ni parecía querer, y un Vélez que lo intentaba, pero que una y otra vez se estrellaba ante la zaga visitante, las ocasiones de gol brillaron por su ausencia a lo largo de esta segunda mitad y el encuentro terminaba con el cero a cero inicial.