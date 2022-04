Todo sigue igual para el Villanovense. En una jornada llena de empates, los serones no fueron menos y sumaron un punto (0-0) ante el San Roque de Lepe en casa que mantiene intactas sus opciones de cara a sus aspiraciones para meterse en el playoff de ascenso. Tras empatar a cero ante el conjunto onubense, los de Josip Visnjic acumulan ya su tercer partido consecutivo sin perder, los mismos que lleva el serbio en el banquillo serón. Todo ello en un encuentro marcado por la igualdad y por una cierta falta de ambición en el lado local, cuyos futbolistas parecieron contentarse con el resultado.

La primera parte estuvo marcada por el dominio de un San Roque de Lepe bien arropado en defensa y mejor plantado sobre el terreno de juego. De hecho, los de Antonio Fernández se sintieron demasiado cómodos durante una primera mitad en la que el Villanovense fue inoperante en ataque. Falto de ideas, los de Josip Visnjic se encomendaron a las internadas por banda de Viñuela y al trabajo en punta de Seth Vega. Con balón, pocas soluciones ante los problemas planteados por los onubenses.

Más claro lo tuvieron los visitantes, que avisaron de sus intenciones a los siete minutos con un remate de cabeza de Becken. El central albinegro, tras un gran centro desde el costado, mandó un balón fuera por poco. El San Roque, con el control del balón, aniquiló las intenciones iniciales del Villanovense, que no probó fortuna hasta la media hora de partido cuando Viñuela lo intentó con un golpeo desde lejos que se marchó desviado. Acto seguido llegó la primera gran ocasión del partido. Y fue para el San Roque, que ya había avisado antes. Un gran pase de Camacho dejó solo a Mané ante De la Calzada, que se empleó a fondo para desbaratar la llegada de los visitantes. Poco después fue Carmona el que remató de cabeza un saque de esquina sin oposición, pero le estorbó un compañero en el último instante antes de un remate que parecía franco. Solo en el último instante de la primera parte generó cierto peligro el Villanovense. Fue Clausí el que lo intentó con un golpeo desde la frontal que se fue fuera por poco.

Sin cambios

La segunda parte no arrojó excesivos cambios en el esquema de juego del serbio Josip Visnjic. Los serones, bien plantados en defensa, buscaron dificultar la circulación de balón de un San Roque excesivamente cómodo durante los primeros 45 minutos. Pero quizás esa fijación por el rival llevó a los serones a descuidar en exceso su parcela ofensiva, esa que ostenta jugadores de mucho nivel y calidad como Viñuela o Seth Vega. El primero, con más dificultades que en otros partidos, no tuvo premio a su habitual esfuerzo. El segundo, con su trabajo incansable, fue el más destacado en ataque para el Villanovense. Aún así la primera ocasión de peligro no llegó hasta mediada la segunda mitad y fue para el San Roque. Morillo, con una volea de primeras, casi culmina una majestuosa contra llevada a la perfección por los visitantes. A eso respondió Moi con la más clara para los locales hasta entonces, que no llegó hasta el 78 de juego. El andaluz, tras un rechace, casi manda al fondo de la portería el primer gol de la tarde, pero su remate desde la frontal se marchó fuera por muy poco. Antes lo había intentado con un golpeo de falta que se marchó sin peligro sobre la portería de Robador.

Fue ahí cuando el Villanovense apretó a falta de poco para el final, pero ya era tarde. El San Roque, por su parte, prefirió limitarse a dejar pasar los minutos y a intentar cazar alguna ocasión a la contra. Como así fue. Fran Ávila, dentro del área, perdonó una buena jugada colectiva tras fallar en el último pase ante Ángel de la Calzada. Antes, Seth pudo haber hecho gol con un remate desviado. Al final, un empate que contenta a ambos.