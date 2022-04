El Montijo consiguió su objetivo de sumar ante el Cádiz B (2-2), aunque vio cómo se le escapaba la victoria en los minutos finales. El conjunto de Juan Marrero continúa bien posicionado en la zona alta de la clasificación.

El choque empezó muy de cara para la parroquia visitante, cuando apenas se habían disputado cinco minutos del partido, el colegiado decidió señalar penalti en una jugada ofensiva del Montijo. Con todas las responsabilidades sobre sus botas, Manchón cogió el balón y desde los once metros adelantó a los suyos para empezar en partido con buen pie. El número once de las filas del equipo visitante tuvo la sangre fría para lanzar la pena máxima al estilo Panenka y arañar el primer tanto de la mañana. El buen inicio de los visitantes se veía reflejado en el electrónico del Ramón Blanco.

El Montijo no bajó el ritmo del esférico en ningún momento y pese al resultado favorable, persistió en sus llegadas a la portería defendida por Juan Flere. En el minuto 11, y después de un lanzamiento de saque de esquina, Dani Segovia mandó la pelota al larguero en otra clara ocasión de peligro para los de Marrero.

El ritmo del equipo visitante era frenético, con un ataque y gol constante, mientras que el Cádiz intentaba defenderse del vendaval ofensivo. En el minuto 24, de nuevo, el árbitro señaló otro nuevo penalti a favor de los visitantes, pero en esta ocasión Segovia erró la pena máxima, después de la gran intervención del meta local.

Mucho movimiento

El conjunto amarillo también gozó de alguna que otra ocasión para poner las tablas a cargo de Chapela y Álvaro, pero a los de Alberto Cifuentes les faltó acierto en los últimos metros. Con todo abierto para el segundo tiempo, el colegiado marcó el final de unos primeros 45 minutos, en los que los visitantes estuvieron un paso por delante de su rival, a la espera de disputar el segundo tiempo que sería clave para ver quién se llevaría un choque que estaba ofreciendo un espectáculo muy disputado.

Tras la reanudación, los locales empezaron fuertes, y Jorquera tuvo una gran oportunidad para empatar con un gran lanzamiento de falta directa que se marchó fuera por muy poco. El Cádiz movió la banca y Luka que había entrado en esta segunda parte, empataba el choque, a tan solo 4 minutos de pisar el verde. Buenas sensaciones con los cambios de los amarillos.

Cuando todo parecía que acabaría en empate a uno y ya no se verían más goles en Puerto Real, en el minuto 86, Molina ponía de nuevo por delante a un Montijo que quería salir vencedor.

Los locales se volcaron en ataque, ya que con todo perdido era igual caer de un gol que de tres, así que buscaron de manera persistente la portería defendida por Tienza y en la última jugada del encuentro, ya en el minuto 94, Jinjolava puso el 2-2 definitivo, en un partido que estuvo marcado por dos equipos que compitieron muy bien y con unos últimos diez minutos frenéticos en el que el Cádiz supo buscar esa acción final para poder llevarse un punto cuando el Montijo veía que los tres puntos se quedarían en sus aposentos. Pese al empate, los visitantes se llevan un punto, después de disputar unos noventa minutos muy trabajados y con un muy buen planteamiento del partido.