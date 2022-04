«Queremos conseguirlo lo antes posible. El domingo tenemos que ganar en Calamonte sea como sea». Son palabras de Javi González, capitán del Diocesano, sobre la posibilidad de ascenso del Diocesano a Segunda RFEF.

Con dos puntos, los colegiales conseguirían el objetivo. Este domingo pasado, tras ganar al Trujillo (3-1) había incluso la opción de subir si el Moralo tropezaba ante el Don Álvaro. «Sinceramente, yo no me esperaba que no ganaran. Es verdad que había perdido con el Aceuchal y empatado contra el Badajoz B, pero esta vez sabía yo que ganaban». El cerebro rojillo estuvo con la mayoría de sus compañeros pendiente de la radio, pero no finalmente no se culminó el ascenso tras el 2-0 del Moralo.

«El fútbol está en deuda con nosotros». Dice Javi González que recuerda lo que ocurrió la pasada temporada, cuando el Diocesano rozó el ascenso. Sería una catástrofe que no se culminara el éxito. «Tendríamos que perder todos los partidos o como mucho empatar uno y que el Moralo ganara todos», recuerda. El talentoso centrocampista dice que le hubiera gustado ascender en Pinilla, «pero se han dado las circunstancias así y queremos conseguirlo allí en Calamonte», agrega.

Del mismo modo, individualmente apunta que a él le gustaría continuar en el equipo en Segunda RFEF. «Si ascendemos me gustaría quedarme, aunque no sé qué pasará, ahora nos centramos en conseguir el objetivo y solamente hay que pensar en eso».

El encuentro ante el Calamonte será el domingo a partir de las 12.00 horas. En el Municipal no se dependerá de nadie: solamente del propio Diocesano.