Manuel Bonaque es el único futbolista de la plantilla del Mérida que ha jugado todos los partidos del campeonato y casi todos los minutos, pues ha sido sustituido solamente en los tramos finales de tres encuentros. A pesar de ser central, es el tercer máximo goleador del equipo con cinco goles: doblete en feudo del Cádiz B para lograr los tres puntos; desde el punto de penalti puso el segundo frente a Las Palmas Atlético para cerrar el encuentro; en Ceuta también dio la victoria a los suyos con el único tanto del partido; el último fue frente al San Fernando para poner la tranquilidad en el marcador con el 3-1 en un choque que terminaría con un cuarto gol emeritense.

Más allá de los números, no se le recuerda ningún error grosero en todo el campeonato, sin embargo, se está mostrando como un central muy solvente, siempre concentrado y con buena salida de balón. A pesar de la cantidad de minutos jugados (2.510) solo ha visto cuatro tarjetas amarillas.

Todo este buen hacer le ha llevado a renovar por dos temporadas por el Mérida porque «desde que llegó, ha mostrado su compromiso, calidad y capacidad de liderazgo, valores que queremos en el club», reconoce Nacho Ramos, director general de la entidad emeritense.

FELIZ EN MÉRIDA / El protagonista reconoce que ha sido una decisión«muy fácil para mí, desde el primer momento me han tratado como si fuera mi casa. Soy feliz aquí y espero ayudar a que el club siga creciendo». Además, entiende que Mérida «es el mejor sitio donde puedo seguir creciendo. Solo tengo palabras de agradecimiento».

No es habitual en estas categorías ofrecer la renovación cuando todavía no ha acabado la temporada y menos por dos años, «es la primera vez que me pasa», reconoce Bonaque, quien explica que «empezaron las conversaciones en marzo y terminaron en abril, es la primera vez que desde el principio quieran apostar tan fuerte por mí, mirando al futuro».

Con respecto a la duración del contrato, la cual se mantiene, aunque no hubiera ascenso del equipo, «desde el principio, ellos querían dos años, y yo encantado porque es un equipo competitivo y aunque no se suba, el club quiere mejorar. Hablé con mi familia y con mis agentes, y creíamos que era la mejor decisión».

El futbolista onubense confía en el proyecto romano porque «desde la llegada del nuevo propietario hay más tranquilidad en el club. Están dando pasos cortitos pero firmes y eso me ha hecho querer renovar».

Mirando hacia las últimas jornadas, «ahora entramos en el tramo bonito donde todos los equipos se juegan algo, todos quieren rascar puntos». Casi todos los rivales que restan tienen el mismo objetivo clasificatorio, por lo que «nos quedan semanas de competición dura, pero creo que podemos afrontarlas bien, sabemos lo que tenemos que hacer y hay que afrontarlo con tranquilidad. Ahora es cuando tenemos que estar todos unidos, que llega la parte bonita de la competición». Incluso hablando del rival de este domingo, el San Roque de Lepe, indica que «en su casa son bastante peligrosos, de los que mejor juegan al balón, aunque no se vea reflejado en los puntos, pero creo que se les puede hacer bastante daño».

Por su parte, Nacho Ramos explicaba que antes de que acabe la campaña «vendrán más renovaciones y decisiones, hay que centrarse en lo que resta de temporada, pero mirando también hacia el futuro porque buscamos un proyecto estable».