Trinidad pide «unidad» en el Don Benito «para lograr el objetivo»

El Deportivo Don Benito afronta las últimas seis jornadas de liga con un único y claro objetivo: conseguir la salvación en la categoría. Los rojiblancos, duodécimos con 33 puntos, se sitúan dos por encima del playout que marca el Antequera y tres por encima de Las Palmas Atlético, ya en puestos de descenso. Este fin de semana, ante el Xerez Deportivo, primera final para el conjunto dombenitense. Uno de los que estará sobre el verde del Vicente Sanz será Trinidad.

El lateral derecho de La Zarza fue indiscutible durante la etapa de Juan Carlos Gómez al frente del banquillo y lo es también ahora con Roberto Aguirre. «A nivel personal me encuentro bien y las lesiones me están respetando», dice uno de los jugadores con más trayectoria y experiencia de la plantilla. Su equipo viene en una dinámica irregular, pero hasta cierto punto positiva. Sin embargo, cree que ahora les está costando transformar las ocasiones en goles. «Ahora no quiere entrar el balón», dice en referencia a las ocasiones erradas en el último partido en Vélez-Málaga.

Aún así, sostiene que de aquí en adelante lo más importante es «mantener la portería a cero» para seguir sumando puntos. Sobre la falta de acierto en este tramo de la portería, Trinidad le resta relevancia. «El fútbol son dinámicas. Antes tirábamos y marcábamos casi sin querer y ahora no es así», remarca. Tampoco se muestra nervioso por estar cerca de la zona de descenso. «Llevamos todo el año en una situación clasificatoria similar y tiene claro que para conseguir el objetivo el equipo «debe estar más unido que nunca.