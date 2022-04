Bea Galán, mujer contra prejuicios

Como dice Bea Galán (Olivenza, 1988), ojalá algún día el hecho de que una entrenadora de fútbol como ella haga campeón a un equipo de hombres no sea noticia. Pero de momento lo es. Su San Jorge terminó en primera posición del grupo 5 en la Segunda Extremadura y ahora luchará por el ascenso a Primera, el equivalente a la antigua Regional Preferente. Si lo logra tampoco será la primera vez. Hace tres años la misma protagonista en el mismo equipo ya subió. Licenciada en Ciencias Políticas y ahora opositora cuando su obsesión por el balón se lo permite, está dispuesta a romper barreras las veces que haga falta. Por si fuera poco, su ayudante es también es mujer. Se llama Mayte Pérez.

«No deja de sorprender que una mujer pueda estar en un banquillo. A mucha gente le choca cuando le digo que llevo un equipo masculino porque se supone que es un mundo de hombres», reconoce Bea Galán. Lo que sostiene sobre todo es que, al menos en su caso, nada cambia por pertenecer al género femenino. «La plantilla lo puede decir. No hay diferencias respecto a lo que puede hacer otro compañero. Somos personas trabajando», añade. Sí que asume que «debe haber referentes para que las niñas se atrevan».

El entendimiento con sus jugadores parece total. «Tras entrenar en el Badajoz femenino, fueron ellos los que me pidieron que volviese al equipo. La afición, la directiva, el pueblo en sí... No lo ven como nada nuevo», apunta.

Trabajar al máximo

La entrenadora reitera que el trabajo no ha terminado, que el ascenso hay que pelearlo. «Nos lo merecemos y llegamos bien, aunque con algún lesionado», resume. En su ideario futbolístico está el trabajo intensivo. «Como entrenadora soy exigente. Incluso demasiado exigente para la categoría en la que estamos. A veces tengo que aflojar un poco porque los jugadores lo hacen por afición, pero me gusta que exigencia la traslado al campo. Me gusta que corran mucho y que seamos dominadores. Lo más importante es llegar al jugador, escucharle, entenderle», dice.

Atrás queda su experiencia con las chicas del Badajoz, a las que también ascendió a categoría nacional junto a Marga Ramos en 2018, al mismo tiempo que al San Jorge. «Fue una locura», recuerda. Sostiene que entrenar a hombres y a mujeres «tiene sus particularidades en casa caso», pero que no tiene preferencias «porque al fin y al cabo es fútbol». «Pesaba más el hecho de que en Badajoz el equipo era casi profesional y no me preocupaba más que por hacer mi trabajo. En el San Jorge tenemos que hacer de todo», añade.

Ahora tiene que pensar en la fase de ascenso, con el ojo puesto en los futuros rivales. El domingo pasado ya estuvo ejerciendo de espía en el partido entre Cacereño B y Moralo B.

Su ayudante, Mayte Pérez, también conoce a la perfección la idiosincrasia de este club ubicado en San Jorge de Alor, una pedanía de Olivenza de apenas 500 habitantes. «Somos una familia. Da gusto. Somos distintos porque a la hora de trabajar puede que nosotras seamos más constantes que los chicos, que son más protestones, pero se portan siempre muy bien», comenta.Trabajó con Bea Galán en el Badajoz y, como curiosidad, cuenta que cada vez que ambas quieren entrar en el vestuario para una charla llaman a la puerta preguntando si pueden hacerlo.