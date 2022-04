El sueño de la selección extremeña benjamín fútbol sala de disputar la final del Campeonato de España se truncó en un ajustadísimo partido de semifinales en el que los chicos de Alfonso Rodríguez cayeron ante Cataluña por 2-1. Se vaciaron, pero esta vez sin recompensa, sobre la pista del pabellón municipal de Adra (Almería). La clave del partido estuvo en la tremenda efectividad de la que hizo gala la selección catalana en la primera mitad. Se fue al descanso 2-0 merced a dos disparos lejanos de Elihu y Emir que encontraron sendos resquicios para colarse en la portería extremeña. Un balance muy favorable que no hacía justicia.

La sensación de que no estaba habiendo justicia fue todavía más palpable en la segunda parte del partido. Extremadura salió en avalancha y no tardó en reducir distancias gracias a un buen gol de David Pérez. Robó un balón en el medio del campo y corrió hacia la portería rival para terminar batiendo por debajo de las piernas al portero catalán. Era el momento crítico del partido. Con un físico y una valentía deslumbrantes, el equipo se echó adelante y generó múltiples ocasiones. Destacaron un tiro al palo de Pedro, un pase de David Pérez que Pulido no llegó a rematar en boca de gol y un cabezazo del propio David Pérez que el guardameta rival detuvo a bocajarro.