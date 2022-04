Hubo tres divisiones, de Primera a Tercera, y el récord de número de equipos inscritos, que data de la temporada 89-90, es de 34. Pero todo aquello es solamente pasado, maravilloso pasado de ejemplo de práctica entusiasta de deporte aficionado en Extremadura. El presente es que en el último campeonato solamente estuvieron en liza ocho formaciones. Esta semana se ha dado un presumible cerrojazo a la Liga Interministerial de fútbol sala de Cáceres con la celebración de las finales de la copa.

«Nosotros ya hemos estado demasiado; no sé si lo cogerán en el futuro los más jóvenes, pero no creo porque falta gente. Por cada 10 funcionarios que se jubilan entran uno o dos. Ya no es lo mismo», dice José María Pérez, el último coordinador de la competición, que echa el telón tras 40 años de historia. El resto, la puntilla, lo ha puesto la pandemia. Además, varios testimonios recogidos por este diario coinciden: «la ilusión por la pelota ya no es igual; son otros tiempos», dice Antonio, un clásico. Y como él Javier, Juan, Pepe...

El primer coordinador fue Reyes Caballero, administrador de fincas local. En noviembre de 1981 y él y su grupo pusieron en marcha una liga con ocho equipos tras disputarse con éxito un torneo de carácter cuadrangular, organizado por el Icona, y en el que hubo funcionarios los equipos del Instituto Nacional de la Seguridad Social (Inss), Tráfico y Delfos. La semilla ya estaba puesta. Además, de Caballero (entonces en Icona), estuvieron Juan Castaño (Diputación), Vicente Sala (Inss), José Tapia (Hacienda), Matías Arroyo (Caja Postal), Valentín Ferrera (Tráfico), Adolfo Gálvez (Residencia Sanitaria) y Gerardo Hierro (Educación y Ciencia). De ahí hasta ahora, 40 años, 39 ligas, ya que la pandemia provocó el parón.

Flores Robado, el sempiterno ‘jefe’, fue homenajeado esta semana por una labor en pro del divertimento con esos partidos intensos jugados entre semana, a veces a horas intempestivas, pero siempre con pasión. Robado ha sido el coordinador durante 39 de los 40 años. Otro que ha hecho historia ha sido Vito, que ha participado como jugador en todas las ligas. El espíritu y la afición e perfiles como estos queda fuera de toda duda de que el esfuerzo valía la pena entre deportistas y amigos. Hospital San Pedro (con Antonio Salcedo como último delegado) e Inss han sido los equipos que han disputado las 39.

«Hemos tenido hasta jugadoras, una policía local, Ana, y dos chicas del Cefot. Hasta en eso hemos sido precursores porque la primera fue hace más de 20 años», dice Pérez, que trabaja en el Inss y que hace 20 años elaboró con sumo cariño un librito sobre la historia de la competición, que ha tenido siempre unas características especiales. «Cuando íbamos a cualquier organismo nos conocíamos; en esto hemos estado mucha gente, y los nos lo hemos pasado muy bien», relata.

Los escenarios de los partidos han sido muy diversos: Universidad Laboral, Proa, San Francisco.. . hasta terminar los últimos años en la Ciudad Deportiva. Ha habido árbitros clásicos de la ciudad como Fidel Valle, José Luis Galán, ‘Terri’, ‘Los Patatera’… todo en un clima sano, no exento de polémica, pero siempre con deportividad.

El equipo de la Policía Local ha sido el último campeón copero, tras imponerse en la final al de la Policía Nacional (5-2). Tomás Pérez, más de 30 años en la competición, lució orgulloso el trofeo. Un trofeo que ha sido santo y seña de varias generaciones de deportistas sin cartel de estrellas, pero con un incuestionable amor eterno al balón.