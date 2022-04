El Dioce, ¿dos ascensos en un fin de semana?

En menos de 24 horas, entre el sábado y el domingo, pueden sucederse dos ascensos de categoría de un mismo club, circunstancia bastante poco habitual en el fútbol. «Nos hubiera gustado que hubiera sido todo en casa, pero no pasa nada. Hay que conseguirlo cuanto antes», dice el orgulloso Alfonso Abreu, presidente del Diocesano, que no duda en afirmarlo: «para mí habrá sido la mejor temporada de nuestra historia», agrega con tranquilidad porque, asegura, «no estoy en absoluto nervioso», pese a todo lo que le llega. En ambos casos, si no hay triunfo, habría más opciones de escalar un peldaño, pues los dos equipos tienen una diferencia holgada.

Cronológicamente, primero lo puede hacer el juvenil. Si gana al Cacereño a partir de las 16.00 horas en Pinilla el sábado, habrá vuelto a División de Honor, tras cuatro temporadas fuera de ella. Ya incluso desde horas antes, si el Moralo tropieza ante el Villafranca, matemáticamente la recuperación de la élite juvenil habrá sido un hecho palmario. «En la anterior ocasión fue tras tres ascensos seguidos, cuando en la 2007-2008 no teníamos ni juvenil ni tampoco senior. Es una locura poder ver que, pasados 15 años, estamos donde estamos». Quien así habla es Jorge Sánchez, conocido como ‘Abuelo’, entrenador actual del juvenil y exjugador de éste y del senior. Histórico para la historia, hombre de la casa que siente la camiseta rojilla como pocos. «Para mí es un sueño», dice el técnico. «Si somos capaces de subir a Segunda RFEF y División de Honor para alguien que ha estado en todas las categorías... yo en 2011 ascendí como jugador y, aunque no pude disfrutar en la máxima categoría, fue un sueño; luego en el Preferente tardamos seis años, pero también lo logramos tras cuatro fases de ascenso». «Como jugador lograrlo en el 2017 (desde Preferente a Tercera) fue un éxtasis. Ahora, como entrenador, sería mi primer título y todo un espectáculo. Ni en sueños podría pensar que podríamos conseguirlo. Me daría mucha alegría ver la cara de mi padre y de mi familia, que han luchado tanto por mí; de mi segundo entrenador, Juancho, de Jaime, de José Luis Mohedano, de toda esa gente de club», apunta sobre el juvenil. También sobre el Segunda RFEF asegura: «a mí me dio mucha pena tener que dejarlo por motivos de trabajo y da la casualidad de que tres años después va a subir a Segunda RFEF. Fito (Adolfo Senso, el entrenador) me ha llevado desde el principio. es el mejor y saca a los jugadores el 200 por 100. Los exprime al máximo. Todos aumentan el rendimiento». En efecto: el siguiente paso decisivo se daría el domingo en Calamonte a partir de las 12.00. Si gana el Dioce, se tocará con las manos la Segunda RFEF. «Tiene mucho mérito lo del juvenil porque prácticamente se ha tenido que hacer un equipo nuevo». Alfonso Abreu se alegrará por todo y por todos. El Diocesano está a punto de escalar hacia el cielo por partida doble.