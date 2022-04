Juanma Barrero espera que el Mérida vuelva a mostrar su identidad

Desde que Juanma Barrero está en el banquillo del Mérida nunca había conseguido un fruto menos rentable como el punto cosechado en las dos últimas jornadas. Así que el técnico romano espera que su equipo vuelva a ser «el de la segunda parte» del último encuentro en casa frente al Antequera, en el que se pudo reconocer al Mérida de Juanma después de una primera mitad discreta, a pesar de que el resultado final no pasara del empate.

En la última jornada, de los nueve encuentros disputados en el grupo ocho acabaron en empate. «Es curioso lo de los empates, refleja la igualdad. La importancia de cada punto. Cada vez se corren menos riesgos», analiza el técnico romano.

Con respecto a las bajas, además de la de Emilio Cubo por acumulación de tarjetas, Diego López tiene un esguince de grado II. «Esperemos que solo sea una semana».

Un futbolista que no termina de estar al cien por cien es Higor Rocha, del que el entrenador explica que «cada semana lo tenemos entre algodones y, de momento, tenemos que utilizarlo con pinceladas».

La gran noticia de la semana ha sido la renovación, por dos años, de Bonaque, ante lo cual el técnico recalca su «alegría por la renovación. Soy un abonado más y desde el primer día que le vi, pensé que ojalá sea por mucho tiempo. Es un central muy fiable, que te da muchas cosas y había que hacerlo ya, está claro».

Con respecto a su propia renovación, Barrero explica que «cuando el club decida, estaremos para escucharlo», destacando que «estoy muy a gusto y tengo muy buena sintonía con Mark, cuando hablamos de fútbol me gusta. No pienso en mi renovación, lo que me impacienta es el San Roque».