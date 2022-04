El Don Benito se la juega en casa frente al Xerez, rival directo en liga

Un partido vital. Así califican en el Deportivo Don Benito el partido de este domingo (12:00h) ante el Xerez Deportivo, un rival directo en la lucha por la salvación para el conjunto rojiblanco, que tiene al cuadro andaluz dos puntos por delante y que de perder no haría sino meter más presión a la escuadra calabazona para las últimas cinco jornadas del campeonato liguero. De ello es consciente el técnico ovetense del Don Benito, Roberto Aguirre, quien tildó como «una final» el partido de este domingo ante el Xerez. «Son tres puntos muy importantes y así hemos afrontado toda la semana», señaló en la previa del encuentro. Precisamente, sobre el cuadro jerezano, Aguirre no escondió que su equipo «necesita» los puntos ante la igualdad que hay con el rival en al clasificación. «Se juntan todos los ingredientes para darle la máxima importancia al partido», dijo. Y es que el Dépor es duodécimo con 33 puntos, dos por encima del Antequera, que marca el playout, y a tres del descenso directo. Mientras, el Xerez es undécimo con 35 puntos y son conscientes de que una victoria en el Vicente Sanz puede darles medio billete de la salvación a falta de cinco jornadas.

Los rojiblancos tan solo han sumado tres victorias en los últimos 11 partidos disputados de liga. Un balance pobre que viene motivado principalmente por la falta de gol que el equipo viene acusando de un tiempo a esta parte y que jugadores como el propio Trinidad han reconocido en alguna ocasión. Roberto Aguirre, sin embargo, se muestra tranquilo en ese aspecto y mantiene la confianza plena en los suyos. «A estas alturas siempre es más complicado, ya que todos nos conocemos más», manifestó el preparador asturiano. Por eso espera ver la «mejor versión» de sus jugadores ante el Xerez para conseguir una victoria que les dé oxígeno de cara al tramo final de la temporada.

Bajas

En cuanto a las bajas, Aguirre continúa pendiente de los centrocampistas Essomba y Santana. Ambos arrastran problemas físicos desde hace algunas semanas y su presencia ante el Xerez Deportivo está casi descartada. Más probable es la del central andaluz Carlos Garrido, que se ha perdido los últimos partidos por unos problemas musculares. Eso sí, no se espera que sea titular. Así pues, no habrá muchas variaciones en el once que ponga en liza el técnico respecto al que utilizó la pasada semana en Vélez-Málaga. Quizás vuelva Álex Herrera al lateral zurdo, aunque habrá que esperar hasta última hora. Dani Martínez, que no fue titular ante el Vélez, recuperará la titularidad. este domingo.