El Miralvalle ofrece una mala imagen en su último encuentro

Árbitros: Murillo Khon y Del Val Nuño. No hubo eliminadas.

No hubo partido. El Hierros Díaz Extremadura Miralvalle solamente resistió el primer cuarto y a partir de ahí estuvo a merced de un Azkoitia superior en todas las facetas del juego (62-99). Fue una triste despedida del equipo de Raúl Pérez ante su afición de la temporada en la nueva categoría. No fueron suficiente los 22 puntos de Alicia Morales.

Los primeros minutos del partido estuvieron marcados por la igualdad de fuerzas. Ninguno de los dos equipos supo imponer su ritmo de juego (6-6). Fueron momentos en los que Lizarazu se mostró acertada y lideró a su equipo. Se pasó por el ecuador del primer cuarto con ventaja visitante (8-9). Se imponían las defensas. Sin embargo, un parcial de 4-7 permitió a las guipuzcoanas acabar el periodo con cuatro puntos (12-16).

Se esperaba una reacción extremeña en el segundo cuarto. Pero no la hubo. Y es que el equipo de Raúl Pérez dio muchas facilidades defensivas lo que permitió a su rival anotar con facilidad y bombardear constantemente el aro local lo que le permitió asestar un golpe muy duro a las aspiraciones de victoria del Miralvalle. Desde el principio se vio como a las locales les costaba anotar. Todo lo contrario a un Azkoitia Azpeitia ISB, que se fue distanciando hasta el 31-49 al descanso.

Tras el paso por los vestuarios, no cambió nada. Las vascas siguieron controlando por completo el partido ante un Miralvalle que no dio respuesta ni ofreció ningún tipo de cambio en su juego. Los puntos fueron cayendo y las distancias no se redujeron. Raúl Pérez se desesperaba en el banquillo, y los cambios tampoco daban el revulsivo que buscaba el técnico. La desventaja llegó a ser de 32 puntos. (37-69)- El naufragio fue total. Solamente una tímida reacción permitió a las locales reducir el marcador (49-74). Las únicas que mantenían el tipo era Alicia Morales y Laia Moya.

Restaban aún diez minutos, aunque todo ya estaba más que bendecido. Y así fue, porque el último cuarto se convirtió en un auténtico trámite para uno y otro equipo. El Miralvalle continuó sin encontrar la buena línea de juego, y las vascas lo aprovecharon para seguir anotando. Se pasó por el ecuador del cuarto con el marcador de 53-85. Carla Ollero anotaba el definitivo 62-99, cerrando así la temporada del descenso.