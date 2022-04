Al-Qázeres, fin a una campaña sin pena ni gloria

53 - Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura: Mabel Galiana (0), Clara Núñez(0), Alexy Mollenhauer(4), Conchi Satorre (19), Sara Zaragoza(14) -cinco inicial- C. Rodríguez(0), SaraVujacic(7), Pilar Cambero (0), Laura Vasallo (0), Sira Hisado (9), Yaiza Lázaro (0).

No pasará a la historia del baloncesto femenino cacereño la temporada 2021-22. El Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura la despidió con una derrota ante el Ardoi (53-60) que no tiene más trascendencia que hacerle bajar un puesto más en la clasificación. Acaba así undécimo, lo que seguramente no era lo esperado al principio, cuando todavía importaba la etiqueta de venir de la máxima categoría.

Sin embargo, la Liga Femenina Challenge se ha revelado como mucho más potente de lo que se preveía. Y en una plantilla con solo siete profesionales hay que tener un porcentaje de acierto más alto si se quiere acabar mejor. Aparte de incorporaciones erráticas y de la mala ejecución de muchos finales de partido, el problema cardíaco de Crystal Primm en la recta final acabó con las posibilidades de disputar los playoffs.

De cara al nuevo proyecto se supone que los responsables del club habrán tomado nota. Como suele suceder en este tipo de casos, quienes mejor lo han hecho (la siempre imprevisible y volcánica Conchi Satorre y la polivalente Alexy Mollenhauer) recibirán ofertas potentes y la misión del Al-Qázeres será convencerlas de que están en un buen sitio. Otras como Sara Zaragoza, de interesante progresión durante el curso, parecen más el modelo la que está teniendo a ficharse: jugadoras todavía en desarrollo, pero con condiciones aprovechables.

Se supone que, tras su insólita baja paternal, Jesús Sánchez volverá al banquillo. Su ascendencia sobre las jóvenes a las que se cuida de forma admirable es indiscutible, pero sabe que su misión es llevar al equipo un escalón por encima como mínimo. Eso sí: quizás sea pronto para volver a la élite porque el club no suele arriesgar en lo económico. Quizás la mejor noticia del año ha sido la falta de escándalos tras lo sucedido en la temporada 2020-21, que concluyó con un tormentoso descenso.

¿El partido? No se puede discutir la entrega de las locales, pero Ardoi es uno de los conjuntos más sólidos de esta competición y se ha ganado, a base de recitales defensivos, un puesto en los playoffs.