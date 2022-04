Reparto lógico entre Montijo y Cacereño

Repartieron la bolsa montijanos y cacereños (1-1) en un duelo de máxima rivalidad regional y que deja intactas las opciones del tren de ascenso para ambas centurias, situando a los de Juan Marrero en la quinta plaza tras ceder en Córdoba el Villanovense y el CPC sigue segundo, aunque con el Mérida a la expectativa a cinco puntos. Jorge Barba puso en vanguardia a los de Julio Cobos pero fue una sonrisa efímera, porque aparecía letal Samuel Manchón para llevar el delirio al Emilio Macarro con su remate inapelable que sellaba las definitivas tablas en el luminoso.

Con un ambiente de gala y numerosos aficionados llegados de la capital cacereña, sonaba la música celestial en el Emilio Macarro. Con la única noticia en el once inaugural local de la presencia de Richard Martinho en el lateral por el toque muscular de Razvan en los prolegómenos del duelo, la tropa de Juan Marrero saludaba a su torçida ante un cuadro en el que retornaba Bernábé a la cueva y que plantó en el descorche una tapia defensiva de cuatro que en un suspiro ensancharía a un efectivo más.

La primera mancha en la hoja de registros llegó a los tres minutos en un intento de Hernáiz por cazar un cuero aislado en el área chica, pero la sombra y músculo, una vez más de Javi Chino, fue letal. Apenas unos segundos después una mancha y de betún en casa rojinegra. Su artillero Daniel Segovia sufría un desgarro muscular y tenía que dejar su hueco en el verde a Matute.

Ese baldón a las primeras de cambio hizo que Cobos ensanchase su línea defensiva jugando con tres centrales: Rubén, Carlos Daniel y Marvin, con Espinosa y Gayoso como carrileros para sofocar males. El Cacereño buscaba afanosamente el costado diestro pero agua. Matute firmaba su primer rejón en un disparo desviado a los siete minutos y el once verde dejaba como un islote huérfano en vanguardia a un desconsolado y sin oler balón Carlos Fernández.

Espinosa halló las nubes desde la frontera del área (min. 17) antes de que Barragán (uno de los mejores en el cuadro local ayer) rematase sin vatios a los pies de Bernabé. Carlos Fernández chutó sin energías a la media hora y poco, muy poco brillo balompédico, en un verde que tenía más tensión que jugadas dignas de elogio para desdicha de todos. Rodao puso la emoción en la grada exigiendo a Bernabé y a tres de la campana Espinosa desvió por escaso margen su tiro. A refrescar todo, mentes y botas que falta hacía, la verdad.

Julio Cobos, que había firmado una alineación extrañísima, movió el banco con un triple cambio en busca de sacar petróleo en casa del barco montijano. Nada más pisar verde Solano tuvo sus más y sus menos con Chino pero allí seguía el orden del central rojinegro cortándoles las alas en sus intentos. El fútbol seguía sin ofrendas dignas de llevarse a las retinas y solo a balón parado se producían las aproximaciones al área y arco rival. El desgaste físico era la principal arma de los verdes, con más oxígeno en el campo ante un Montijo que bastante hacía con sus efectivos. A falta de brillo, cualquier despiste podía desnivelar la balanza.

En una contra bien armada por la centuria verde, el fax por la derecha teledirigido al segundo palo firmado por Espinosa lo tradujo en caviar Jorge Barba (min. 63). Pero lo que son las cosas. Pocos minutos después, se lesionaba Carlos Andújar y el panorama empezó a dibujar sombras en las huestes cacereñas. Javi Chino se marcaba su frivolité particular en un taconazo cándido a las manos de Bernabé y cinco minutos después, el júbilo y alboroto.

José Ángel, que tuvo que sustituir a Matute, cosía un centro de los que le catalogan a los cordones bien amarrados de Samu Manchón que, libre de marca, fusilaba de tiro raso al guardameta Ángel Bernabé para sellar unas tablas justas y que suponen el tercer empate consecutivo para los de las Vegas Bajas y superar en el quinto puesto al Villanovense.

El empate no satisface ni a Juan Marrero ni a Julio Cobos

Juan Marrero, entrenador del Montijo, cree que, «por méritos», su equipo podría haber ganado. Julio Cobos, técnico del Cacereño, se lamentó de que sus jugadores, con 0-1 arriba, no supieron cerrar el partido. Ni uno ni otro acabaron plenamente satisfechos con el empate en un partido trabado en un terreno de juego siempre complicado. Muy cuesta arriba se pusieron pronto las cosas para el conjunto local y de ello se lamentó su preparador. «La primera parte ha estado marcada por la lesión de Dani Segovia, nuestro delantero de referencia y sobre todo en este campo. Y en la segunda otra lesión, de Molina, que de nuevo nos ha obligado a reconvertir». Aún así, Marrero cree que su equipo tuvo más situaciones de área, «aunque sin ocasiones claras».

Julio Cobos, mientras tanto, reconoció que su equipo sufrió «muchísimo» al no ser capaces de encontrarse a gusto en ningún momento. «Lo primero es que el sistema que hemos utilizado en el primer tiempo no ha resultado como nosotros habíamos trabajado. Pensábamos que podíamos hacer daño por dentro y aprovechar la profundidad de nuestros laterales». En ese punto añadió que el que se equivocó fue él. Sobre todo se lamentó por no saber cerrar el partido. «Nos teníamos que haber tranquilizado y parar el partido». No es la primera vez que el entrenador de Valdehornillos se lamenta de algo así. «En este sentido, nos cuesta mucho, no es de ahora, es de siempre. Hay que saber entender los partidos y cerrarlos cuando corresponde.