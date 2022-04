El Xerez asesta un nuevo revés al Don Benito

Un día más la suerte le fue esquiva al Deportivo Don Benito. Esa es la cantinela que domingo tras domingo se repiten como un mantra los aficionados rojiblancos, que ven cómo su equipo no logra remontar el vuelo mientras el abismo del descenso se acerca con sigilo. Este domingo, ante el Xerez Deportivo, el Don Benito perdió 1-2. Los rojiblancos, tras jugar con uno menos la gran parte del partido, acabaron cayendo y perdieron una nueva oportunidad de sumar una victoria ante un rival directo por la salvación como es el conjunto jerezano. El Dépor ahora ocupa plaza de promoción de descenso.

No entró con buen pie el Don Benito al partido. De hecho, cuando la afición rojiblanca apenas había tenido tiempo para sentarse en sus asientos, el cuadro local se quedaba con uno menos. Trinidad, al intentar salvar un tanto en línea de gol, tocó el balón con la mano y el colegiado no dudó en decretar pena máxima y en castigar al Dépor con la expulsión por roja directa al lateral de La Zarza. Todo en una jugada que remató Poley en el segundo palo tras un centro medido de Jacobo desde el perfil diestro. David Grande, desde el punto de penalti, no perdonó a Sebas Gil.

Con uno menos sobre el campo Roberto Aguirre tuvo que recomponer el esquema de juego para ir en busca del empate. La primera ocasión del Dépor llegó al cuarto de hora cuando Manu Míquel probó fortuna con una internada que acabó con un disparo desviado sin peligro. Luego respondió Jacobo con otro golpeo desde la frontal que tampoco inquietó a Sebas Gil. Pero los problemas de los locales todavía no habían terminado. De hecho, justo después de la ocasión de Jacobo llegaría el segundo de los jerezanos. Fue Javilillo el que remató de cabeza un gran centro de Jacobo desde el costado derecho en una jugada de transición perfectamente ejecutada por parte de los andaluces ante un Don Benito que pecó de cierta inocencia a la hora de defenderla.

Reacción rojiblanca

Aún así reaccionaron pronto los chicos de Roberto Aguirre, negados a tirar la toalla a pesar de las adversidades que se les presentaban. Fue David Agudo el que mantuvo con vida al Don Benito tras aprovechar un servicio de cabeza de Gonzalo. Un gol que llenó de júbilo las gradas del Vicente Sanz para llenar de fe a los jugadores rojiblancos, que antes del final de la primera parte se llevaron las manos a la cabeza cuando un golpeo de media distancia de Manu Míquel se marchó rozando el larguero de la portería rival.

En el inicio de la segunda parte el guión cambió entre poco y nada. El Don Benito, cuyo carácter competitivo le impidió hincar la rodilla en momento alguno, salió de nuevo a hacer daño a su rival. Tanto es así que al poco del comienzo fue Adri Turmo el que tuvo la ocasión más clara de toda la segunda mitad para los rojiblancos. El atacante balear se internó en el área tras una gran maniobra individual y definió ante Mario de Luis con un golpeo fuerte, pero el portero rival sacó de la nada una mano salvadora. Ahí parecía que el empate podría llegar tarde o temprano, pero el Don Benito se diluyó en su propio ímpetu. Con más fe que fuerzas, los locales fueron bajando de revoluciones con el paso de los minutos, aunque nunca dejaron de remar. Incluso cuando el Xerez encadenó dos ocasiones manifiestas de gol para haber cerrado el encuentro, pero ni Javilillo ni Máyor estuvieron acertados de cara a portería.

Aún así el Don Benito acabó el partido embotellando en su área al Xerez e incluso rozó el empate en el último momento con un remate de cabeza de Gonzalo que se marchó fuera para desesperación del equipo dombenitense