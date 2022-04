El Cacereño de las mil combinaciones

El Cacereño es el club de las rotaciones, la plantilla que más repartidos tiene los minutos entre sus jugadores, como ‘presumía’ Julio Cobos el pasado viernes. Después de 29 jornadas, el preparador de Valdehornillos sigue sin repetir once inicial en un ‘galimatías’ de combinaciones donde todos los futbolistas han tenido protagonismo.

Con un único pivote o con dos. Con los más ‘jugones’ por separado o con ellos juntos. Con menos o más defensas, como el pasado domingo en Montijo, cuando apostó por tres centrales para darle más libertad a los laterales y que se lanzaran al ataque sin miedo. Esa fórmula no funcionó y así lo reconoció Cobos al final. «Me he equivocado porque el resultado no ha sido lo que esperábamos».

No era la primera vez que salía con tres centrales de inicio. También lo hizo en Córdoba con la intención de frenar el vendaval andaluz. Allí tampoco funcionó (5-0).

Solo son seis los jugadores del Cacereño que superan los 2.000 minutos jugados. Lidera el ranking Bernabé, con 2.198, seguido de Kamal (2.169) y José Martínez (2.158), los dos jugadores que más titularidades suman: 24. Gayoso (2.094), José Ramón (2.066) y Yael (2.010) son los otros que superan el millar de minutos sobre el verde.

En el lado opuesto hay seis jugadores que no han superado el millar de minutos. Inédito está Didier de la Cruz, fichaje invernal que hasta hace unas semanas ha arrastrado problemas físicos. 502 minutos ha jugado el portero Fran, 595 Colau, que llegó en enero, 715 Javi López, que estuvo lesionado durante varias semanas, 773 Luis Hernáiz y 809 Carlos Andújar, que en el tramo central de la temporada ha arrastrado molestias físicas. El extremo se lesionó el domingo en Montijo y está pendiente de pruebas médicas.

Por encima 1.000 y por debajo de 2.000 están el resto: Luis Aguado (1.902), Solano (1.879), Bermu (1.616), Jorge Barba (1.574), Marvin (1.435), Rubén Sánchez (1.140), Raúl Espinosa (1063), Carlos Fernández (1.045) y Carlos Daniel (1.017).