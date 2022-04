El Coria reactiva el modo ‘playoff’

La permanencia del Coria aún no está matemáticamente conseguida, pero casi. El triunfo del sábado ante el Cádiz B (3-2) deja el camino diáfano hacia ese objetivo, ahuyenta fantasmas e incluso reactiva el modo playoff del conjunto cauriense, solo tres puntos por detrás del quinto clasificado, el Montijo, precisamente su próximo rival, el sábado en el estadio de La Isla (19.00 horas). Eso sí, en medio de unos y otros están el Villanovense (dos puntos más que el Coria) y el Vélez (uno más).

El último mes de competición lo encara el Coria con bríos renovados. Cerrar una racha de nueve jornadas seguidas sin ganar hace que miren al futuro «con optimismo», como reconocía Juanjo Chavalés tras vencer in extremis al filial amarillo. «Necesitábamos esta victoria», añadía el lateral, seguro de que ese triunfo puede marcar un antes y un después para ellos.

En las cinco jornadas que le quedan a la temporada el Coria se enfrentará, además de al Montijo, rival directo por el playoff, a cuatro equipos que pelean por la supervivencia en la categoría: Don Benito, Tamaraceite (en casa), San Fernando y Mensajero (en La Isla). Aunque Rai, preparador celeste, no quiere mirar más allá del partido de este sábado. «Es un rival jodido, muy complicado, que compite como nadie», analizaba el técnico, que confía en poder regalar una victoria a su afición en un derbi, un tipo de partido que se les ha resistido en la segunda vuelta. «Hemos tenido tres en los que hemos competido bien, pero no hemos conseguido ganar ninguno». Perdió con el Cacereño y empató con Villanovense y Mérida. En la primera vuelta se impuso al conjunto romano y también al Don Benito, aunque perdió contra el Montijo.

Mantiene la prudencia Rai, que evita hablar ya de permanencia conseguida, aunque no oculta que con los puntos que tienen (41) «en un alto porcentaje estamos muy cerca de tenerla». Y de lo que prefiere no hablar es de luchar por la fase de ascenso. Al final de la primera vuelta no se hablaba de otra cosa y sabe que todo se ha complicado mucho. Son cosas del fútbol. Por eso él opta por ser cauto..