El Diocesano aparca por ahora los interrogantes de la nueva categoría

Aún resuenan los ecos de un fin de semana histórico para el Diocesano, con el doble ascenso a Segunda RFEF y a la élite del fútbol juvenil, y son muchos los interrogantes que se abren para la nueva etapa que se le presenta al conjunto colegial, aunque, de momento, todos se han aparcado. Con la Semana Santa en medio, muchas de las dudas que han surgido en la entidad rojilla no empezarán a resolverse hasta la semana próxima. Pero, de lo que no dudan, es de que «el Diocesano seguirá siendo el Diocesano». Es decir, mantendrá su esencia. «Nosotros vamos a seguir la misma hoja de ruta que hasta ahora, no nos queremos perder, no queremos inventar nada», dice Alfonso Abreu, un hombre feliz, orgulloso de sus chicos, agradecido del esfuerzo de todas esas familias «que nos aguantan, porque es a ellas a las que les quitamos tiempo».

Campeonísimo Diocesano ¿Podrá seguir jugando el Diocesano en Pinilla en Segunda RFEF? «Ni idea, tendremos que sentarnos con la Federación», reconoce Abreu, que sin embargo no cree que vaya a haber problemas, ya que en esta categoría se están viendo muchos campos similares al Manuel Sánchez Delgado. Incluso con peor césped artificial. Podría estudiarse, quizás, la posibilidad de instalar una grada supletoria, aunque eso, indica el presidente colegial, se irá viendo. De lo que sí está seguro es de que el Diocesano seguirá funcionando con simpatizantes, una figura similar a los abonados en el resto de equipos. No hay dudas con respecto a quién debe ser el hombre a los mandos del equipo. Adolfo Senso «es una pieza imprescindible en todo esto que hemos conseguido, es un hombre de la casa y, si alguien así quiere quedarse, se queda». Apenas han transcurrido unas horas desde el ascenso, tiempo dedicado a una celebración «con la medida justa», y tampoco ha pasado por la cabeza del presidente qué será de la plantilla. Cuántos seguirán, cuántos fichajes habrá que hacer. Lo que cree es que, a diferencia de años anteriores, será más fácil retener a los jugadores. «Seguro que seremos de los que menos puedan pagar, pero los que saben qué es el Diocesano, cómo es esta casa, se querrán quedar aunque les llamen de clubs de esta misma categoría». Diocesano, la transformación sin cambio Con un equipo en Segunda RFEF y el juvenil en División de Honor (y otros 29 repartidos por todas las categorías de base), el presupuesto deberá ser mayor, y ese es otro de los asuntos que Abreu sabe que deberá afrontar en breve. «Siempre, da igual la categoría en la que estés, es necesario buscar financiación. Pero seguro que hay muchos empresarios cacereños que pasaron en su día por el colegio que nos quieren echar una mano». Son muchas las cuestiones y todas están aparcadas de momento. Ahora, dice Abreu, «toca terminar la temporada, jugar los dos partidos que nos quedan e ir a ganarlos». El primero de esos encuentros, ante el Azuaga, se jugará este jueves en Pinilla (17.30). «Nos ha interesado a los dos equipos, así podemos darle unos días de descanso a los chavales». Para la semana que viene quedan las celebraciones con las autoridades y, sobre todo, con los niños del colegio Diocesano, ese centro que el club lleva muy metido en su esencia.