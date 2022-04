El Mérida encarga en Lepe medio billete para Alicante

Muchos son los equipos que quieren estar los dos últimos fines de semana de mayo en la provincia de Alicante, donde se disputará el playoff de ascenso a Primera RFEF, y el Mérida está un poco más cerca de ser uno de ellos. El conjunto romano dio en el Ciudad de Lepe un paso muy importante para conseguirlo. Mirando a la clasificación, la victoria romana, sumada a las derrotas del Ceuta y del Villanovense, más el empate del Montijo, han dado lugar a que los de Juanma Barrero se asienten en solitario en la tercera posición con tres puntos de ventaja sobre los ceutís, seis sobre los montijanos y siete más que los serones, que son sextos fuera de los puestos de la lucha por el ascenso. Es decir, no es matemático, pero con quince puntos por disputarse sería una auténtica debacle que los emeritenses perdieran la ventaja conseguida.

Los más ambiciosos también sacan la calculadora para ver si todavía sería posible disputarle la segunda plaza al Cacereño. La realidad es que el Mérida le ha recortado cuatro puntos en las últimas cinco jornadas al equipo de Cáceres hasta colocarse a cinco puntos de distancia, teniendo que visitar, dentro de dos jornadas, el Príncipe Felipe. Además del enfrentamiento directo entre ambos, la clave para la lucha por el subcampeonato puede estar en la próxima jornada, en la que los emeritenses reciben al Córdoba y el Cacereño visita al Villanovense.

Desde el plano emeritense, no está claro lo que más le puede convenir. Obviamente, si es capaz de ganarle al líder, preferirá una victoria serona para llegar al Príncipe Felipe dependiendo de sí mismo para asaltar la segunda plaza. En caso de no ganar, la victoria del Cacereño también se podría tomar como positiva, pues no se le acercaría el sexto, aunque se olvidara del segundo. Ante esta tesitura, los emeritenses seguramente firmarían, a priori, el empate en Villanueva de la Serena.

‘Invasión’ cordobesa

Lo que se va a vivir en el Romano José Fouto este sábado también puede ser histórico. De momento, ya lo es, pues el club cordobesista ha solicitado las 3.500 localidades que tiene de capacidad el fondo norte del feudo emeritense. El motivo es que el equipo de Germán Crespo puede proclamarse campeón y confirmar el ascenso directo.

Se da la circunstancia de que al descanso del partido el Córdoba ya podría saber si ha ascendido, pues a esa hora el encuentro en el Municipal Villanovense habrá acabado y si el Cacereño lo pierde sería suficiente para que los andaluces se proclamaran campeones. Esta atípica circunstancia podría ser clave para el devenir del encuentro en la segunda mitad del Romano.

Desde la entidad emeritense, se ha declarado mediodía del club, por lo que los abonados tendrán que pagar un suplemento de 5 euros. Para los no abonados, el precio en tribuna es de 12, en preferencia de 10 y los aficionados visitantes también pagarán 10.

En lo meramente deportivo, para el partido del sábado (19.00 horas) Barrero no podrá contar con Bonaque por acumulación de tarjetas, aunque recupera a Emilio Cubo tras sanción. La duda sigue estando en la recuperación del esguince de Diego López.