Juanma Barrero reivindica a su Mérida tras vencer en Lepe

Lo que puede ocurrir el próximo sábado a partir de las 19.00 horas en el Romano José Fouto ante el Córdoba puede ser histórico. En primer lugar, puede darse la circunstancia de que haya más aficionados foráneos que locales, «algo que no me ha pasado nunca, pero estoy seguro de que los nuestros también van a hacer ruido», reconoce el entrenador del Mérida, Juanma Barrero.

En el plano deportivo, el Córdoba podría jugar toda la segunda parte sabiendo que ya es campeón del grupo, por lo que tendría el ascenso directo a Primera RFEF. Para ello, le serviría con que el Cacereño no ganara en el estadio Villanovense un partido que terminará aproximadamente durante el descanso del choque del Romano.

A este respecto, Juanma afirma que «vendrán a intentar ser campeones ganando. En el transcurso no sé qué actitud van a tener, pero tampoco nos debe preocupar mucho. Nosotros tenemos que prepararlo como si ellos viniesen a ganar aquí porque lo necesitan. Si vienen relajados o no, es lo que menos nos tiene que preocupar». Desde la perspectiva emeritense, el encuentro en Villanueva de la Serena también es muy importante, pues los dos son rivales directos. Sin embargo, «tengo que estar pendiente de lo que pasa aquí, no me quita energía pensar lo que pase allí».

El técnico emeritense no ahorró ningún elogió a su rival del sábado: «al Córdoba se le ven muy rápido las virtudes y los defectos, el problema es que son muy poco los defectos y muchas las virtudes, en ese sentido, la semana ha sido fácil, lo que va a ser difícil es hacer que sus defectos se vean mucho y no florezcan sus virtudes».

GANARLE AL SAN ROQUE / Pero también quiso reivindicar la importancia de la victoria de los suyos la semana pasada en el Ciudad de Lepe porque «es un refuerzo muy grande para nosotros, después de ganar en un sitio donde no suele ganar nadie y ganar con solvencia». Defendiendo también las formas: «más allá de lo que pueda decir la gente de que en la primera parte…, lo que queráis, pero tiros a puerta, cero. Y el equipo ganó con solvencia y con una segunda parte muy buena, sabiendo sufrir, porque la gente aprieta en campos donde han caído equipos más fuertes que nosotros, y el planteamiento suyo era el bueno y el nuestro era malo, y a lo mejor el nuestro no era tan malo». Así es que la victoria «nos refuerza como equipo que sabe competir en situaciones buenas, malas, favorables o desfavorables, y ahí está el equipo compitiendo, sin dejarse de ir». Estos tres puntos suponen que «no hay mejor manera para llegar a enfrentarte al líder que después de una victoria que da caché».

Para el partido del sábado, no estará disponible Bonaque por acumulación de tarjetas y es duda Diego López que «va a llegar muy justo. Hoy [miércoles ] ha entrado más como comodín, ha intentado jugar el partido, pero no queremos forzarlo. Estamos yendo lentos, de momento va cumpliendo los plazos”» Así que, de cara al día del partido «ya veremos cuánto es el riesgo, a ver qué me dicen los médicos. Tampoco tengo decidido el once ni la convocatoria».