Lázaro Carreño, otro ‘producto Capex’

El último descubrimiento del atletismo extremeño se llama Lázaro Carreño Rodríguez. Nacido en Zafra el 22 de junio de 2005, acaba de obtener su primera medalla de ámbito nacional en el Campeonato de España de 5.000 metros al aire libre de su categoría, la sub-18, siendo bronce.

Carreño es otro producto de la exitosa ‘factoría’ del Capex de Villafranca de los Barros y su director técnico, José Ángel Rama. Como cuenta el joven atleta, su gran progresión ha llegado en el último año y medio, desde que Rama se hizo cargo de forma directa de su preparación.

«Yo antes jugaba al fútbol», recuerda. Los genes atléticos le vienen de su madre, Manoli, que fue quien le animó a empezar a correr porque ella también lo hacía. Pero en principio (aquello se remonta a 2017) la afición del chaval no era muy profunda. «No me lo tomé muy en serio. Lo que hacía no era con mucha exigencia, hasta que en septiembre de 2020 empecé con José Ángel», apunta. «Ha sido en general por el tipo de trabajo que estamos haciendo: la constancia, el descanso, la alimentación... Todos los factores ayudan», explica.

Buenas cualidades ha tenido siempre, aunque más orientadas hacia el fondo que hacia la velocidad. «Siempre he sido ligero, pero no destaca. A mí mismo me ha sorprendido progresar tanto en tan poco tiempo. Ni me imaginaba que iba a estar donde estoy ahora», reconoce.

Su tercer puesto nacional, con una marca de 15 minutos, 21 segundos y 20 centésimas no es la compensación del Campeonato de España en pista cubierta, disputado en Valencia, cuando fue cuarto en los 3.000. «De allí también me fui contento. Hice mi marca personal. Me gusta el indoor puede que incluso más que el aire libre. Probablemente ahora preparemos correr los 1.500», relata.

Estudiantes de 1º de Bachillerato («saco buenas notas, o al menos normales»), todavía no sabe qué hará cuando termine en el instituto porque, sostiene, tiene «muchas cosas en la cabeza». «Me quita muchas horas entrenar y suelo estar cansado, pero voy sacándolo», revela. Su vida la define como «tranquila», teniendo que renunciar a algunas de las aficiones clásicas de los chicos de su edad: «entreno, estudio, duermo y poco más». Su entrenador lo refrenda: «es un chico extraordinario, muy educado y responsable. Si sigue así, tiene un gran futuro».