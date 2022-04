El Romano puede dejar felices al Mérida y a su rival, el Córdoba

El Romano José Fouto ha acogido todo tipo de partidos en muy distintas circunstancias y categorías, pero, seguramente, nunca uno en el que los dos salgan celebrando lo que allí haya ocurrido. Esta circunstancia puede darse este sábado (19.00 horas) en el Mérida-Córdoba.

Los locales, obviamente, quieren celebrar la victoria que le mantenga en la pelea por la segunda posición, pero es que los visitantes conseguirían el ascenso matemático si el Cacereño no gana frente al Villanovense (el Córdoba empatando en el Romano también ascendería). Un encuentro, el del estadio Villanovense, que terminará en el descanso del partido de Mérida, por lo que la segunda mitad podría ser una fiesta en el fondo norte, donde se va a ubicar la afición cordobesista, pero también en el resto del estadio, si se produjera el triunfo local, pues, en tales circunstancias, los emeritenses recortarían puntos al equipo de Cáceres, contra los que se enfrentarán la semana que viene en el Príncipe Felipe.

El resultado del encuentro en Villanueva de la Serena también es muy importante para el Mérida, pues si el Cacereño es el rival por la segunda posición, el cuadro serón es quien marca la sexta posición que deja fuera de los playoffs, por lo que el resultado de estos dos partidos puede marcar el camino real de la posición por la que va a terminar luchando el cuadro romano.

Con alrededor de 1000 aficionados llegados de la capital andaluza, muchos en 8 autobuses, la capital extremeña se prepara para acoger una nueva fiesta del fútbol. En esta ocasión, marcada en la previa por las buenas relaciones, incluso institucionales, pues los alcaldes de ambas localidades, Antonio Rodríguez Osuna y José María Bellido, respectivamente, han protagonizado un vídeo conjunto animando al disfrute de la ciudad.

Será el primer partido que no juegue Bonaque en la liga, pues está sancionado, mientras que la duda de Diego López se va a mantener hasta última hora. En los cordobesistas Carlos Puga y Ekaitz Jiménez son baja por lesión.

Juanma Barrero explica que «es un partido que cualquiera quiere jugar, mira Diego como está forzando. Todo el mundo quiere estar, va a haber un gran ambiente ante un gran rival, eso no es presión, es que el equipo quiere y tiene ganas de sábado», recalca el técnico emeritense.

La ausencia del central abre la puerta de la titularidad a Emilio Cubo “o Ebuka” para que acompañe en el eje de la zaga a Nacho González, una circunstancia que el técnico no cree que le genere un problema porque “cada vez están las cosas más claras, no genera mucha incertidumbre, más allá de que Bonaque es un jugador importante”.Teniendo en cuenta queHigor Rocha no está para jugar todo el partido, Barrero podría decidirse por reforzar el centro del campo con Nacho Goma junto a Mario Robles, adelantando la posición de Artiles junto a Lolo Plá. En los costados, aparecería la profundidad de Guille Perero y Álvaro Ramón, también para ayudar a los laterales Felipe Alfonso y Héctor Camps.

Cuando enfrente hay un equipo que ha marcado 72 goles en 29 partidos “dejar la portería a cero en un partido como este es muy importante, pero es de las cosas más difíciles. El Córdoba tiene mucho potencial ofensivo. Puede hacer goles de todas las formas posibles, tiene unos registros muy regulares, normalmente los equipos solemos hacer los goles de cierta forma y no de otras”, pero ante tal dificultad, el técnico emeritense sabe que el Romano puede llevar a los suyos en volandas: “la gente cada vez anima más, no soy mucho de pedir, soy más de que el equipo ofrezca y la gente se enganche. Aquí la gente es sabia y sabe cuándo el equipo lo necesita. Les gusta cuando el equipo se deja el pellejo”.