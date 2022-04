El Villanovense-Cacereño, un derbi de altos vuelos

Ganar o sufrir. No le vale otra cosa a Villanovense y Cacereño este sábado (18.00 horas) en tierras seronas. Los locales porque de no ganar pueden complicarse mucho sus aspiraciones de entrar en promoción de ascenso a falta de cuatro jornadas por disputar. Los visitantes porque podrían ver peligrar su segunda plaza si a ello le acompaña una victoria romana ante el Córdoba en un duelo que se inicia una hora después.

No obstante, no cabe duda de que en el nivel de tolerancia a la derrota la del caso del Cacereño sería mucho más liviana. Y el Villanovense no es que llegue en su mejor momento. Mucho ha cambiado el guión de la película desde que en la primera vuelta el equipo, por aquél entonces entrenado por Juanma Pavón, tuviera que visitar el Príncipe Felipe con la moral por las nubes tras ganar al Córdoba en casa. Ahora, con Josip Visnjic en el banquillo, vienen de perder ante el cuadro califal en el Arcángel y están fuera de playoff, concretamente en la sexta posición con 43 puntos, solo uno menos que el Montijo, plaza a la que aspiran los serones.

Aún así el principal problema que viene mostrando el conjunto de Villanueva de la Serena es su dificultad para encadenar dos victorias seguidas. O ganar, simplemente. De hecho, tan solo ha sumado de tres una vez de las últimas cinco. Fue hace tres jornadas fuera de casa ante el Antequera (0-1).Para encontrar la última victoria en casa del Villanovense hay que remontarse un mes y medio atrás, todavía con Pavón en el banquillo, cuando ganó en casa al Tamaraceite. Desde entonces, solo un triunfo y ninguno en casa. Esa es la tarea pendiente del serbio Josip Visnjic. Quizás por eso, y porque cada vez queda menos, Visnjic cree que una victoria ante el Cacereño se antoja «necesaria», aunque dice del conjunto de Julio Cobos que es un «buen equipo», del que destaca su regularidad.

En el apartado de bajas, el serbio podrá contar con todos los futbolistas de la plantila, incluido Seth Vega, que regresará al once titular tras cumplir sanción.

Mientras, en el Cacereño lo más significativo será la ausencia de José Ramón, lesionado de una elongación en el último entrenamiento de la pasada semana. En principio Cobos ha apuntado que no va a arriesgar para que pueda romperse. Tampoco será de la partida el también exserón Carlos Andujar, que tiene una microrrotura fibrilar del encuentro ante el Montijo.

«Será un partido complicado, con dos equipos que les gusta tener la pelota», pronosticó el entrenador visitante, también ex del Villanovense. Cobos puso el valor a los futbolistas de la cantera serona como Javi Sánchez o Tapia, pero también ensalzó la calidad técnica de futbolistas de la actual plantilla, como Clausí o Garrido. Ensalzó el de Valdehornillos que el Villanovense sea «como una familia» y que «hayan hecho las cosas muy bien durante los últimos años», clave en los éxitos.

Del mismo modo, ensalzó el hecho de que el rival fuera el único capaz de ganar hasta el momento en el Príncipe Felipe y que tan solo haya perdido dos encuentros en su feudo.