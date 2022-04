El Cacereño cae en la trampa del Villanovense

Con lentitud, pero con final anunciado. El Cacereño cayó en la trampa del Villanovense, quien se sobrepuso al decano mediante un ejercicio de intensidad y juego plomizo al que el equipo de Julio Cobos no supo o no pudo contrarrestar. Los serones, con varios zarpazos, ganaron 2-0 gracias a los goles de Clausí y Sillero. El del primero, en la primera mitad, totalmente clave. Un resultado que deja a los de Julio Cobos sin clasificación matemática para el playoff antes de recibir al Mérida, que perdió ante el Córdoba la posibilidad de recortar en la lucha por el segundo puesto. El Villanovense, por contra, recupera posición de promoción de ascenso y ahora aventaja en dos puntos a Coria y Montijo, su próximo rival.

En la primera parte los serones buscaron hacer del Municipal una mina de plomo para darle al partido un ritmo lento y pesado, en el que pasaran pocas cosas y en el que el Cacereño no se encontrara cómodo a la contra. Eso sí, no pudieron evitar varios ‘chispazos’ de los Barba, Solano o Yael, muy activos durante los primeros 45 minutos. De hecho fue Yael el que gozó de las dos primeras ocasiones del choque para los cacereños. El atacante del decano aprovechó tras los primeros minutos de tanteo para probar fortuna ante Ángel de la Calzada tras cazar un balón mal despejado por Escudero en la frontal. Su disparo acabó en córner. Unos minutos después fue el mismo Yael el que finalizaba una gran jugada colectiva con un golpeo fuera sin peligro.

No fue hasta mediada la primera parte cuando el Villanovense inquietó por primera vez la portería de Bernabé. Viñuela, tras una buena jugada individual, servía un buen centro raso a Sillero, que en el primer palo no estuvo fino para conectar con el balón y lo mandó fuera. Fue entonces cuando el Cacereño se dio cuenta de que su estancia en Villanueva no iba a ser precisamente plácida. De hecho, poco tardaron los locales en volver a acercarse cuando Moi mandó arriba un remate de cabeza a la salida de un córner.

El Cacereño, invitado a contragolpear, cayó en el enjambre preparado con mimo por el Villanovense y el partido entró en una especie de correcalles durante el tramo final de la primera parte. En esas, Solano tuvo en sus botas un contragolpe que no supo culminar a pesar de tener ventaja numérica. El ariete, que tenía solos a varios compañeros, eligió mal y Yaél, dentro del área, perdió el balón ante Samu Hurtado.

Pero quien sí supo aprovechar la oportunidad fue Álvaro Clausí. El centrocampista serón aprovechó la última acción de la primera parte para poner por delante a los suyos con testarazo inapelable para Bernabé tras un servicio medido de Viñuela. Un gol psicológico.

El Cacereño, tocado

Quedó tocado el equipo de Julio Cobos con ese gol del Villanovense antes del descanso. Tanto es así que los primeros compases del segundo tiempo fueron para los locales. Roger, nada más comenzar, perdonó el segundo en un rechace en la frontal. Su disparo, sin embargo, lo mandó Bernabé a córner con una estirada salvadora. A eso intentó responder el decano con un golpeo de Jorge Barba que no inquietó a De la Calzada, mientras que el Villanovense, poco después, casi amplía distancias con una ocasión clamorosa. Javi Sánchez, a la salida de un córner, remató picado un balón botado por Viñuela y ante el que Bernabé sacó otra mano providencial.

En ese momento fue cuando el Cacereño se dio cuenta de que debía reaccionar si quería sacar algo positivo del feudo serón. Y así fue. Yaél, con un golpeo de falta directa, obligó a lucirse al jiennense De la Calzada, que emprendió un vuelo salvador para sacar una mano prodigiosa por toda la escuadra para evitar el tanto. El rechace fue a parar a José Martínez, que no supo definir con todo a placer.

Y a partir de ahí los visitantes encadenaron varias ocasiones seguidas, aunque con idéntica suerte: Ángel de la Calzada. Primero fue Colau el que se topó con el portero local y luego, en el tramo final, Carlos Fernández, y Javi López, sacaron a relucir las mejores virtudes del portero local, que sacó sendas manos providenciales para evitar el gol del empate. En esas, cuando el Cacereño más mordía el anzuelo, aprovechó para sentenciar el partido a la contra en el tiempo de descuento. Sillero liberó el éxtasis serón.