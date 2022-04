El Cacereño Femenino engrandece sus posibilidades

El Cacereño Femenino no ceja en su empeño de estar arriba. Y cada partido que pasa tiene que situar su objetivo bajo el prisma de un perfil más ambicioso. No debe haber lugar a la racanería. Antes al contrario: no sería bueno conformarse con estar entre los cinco primeros para asegurar la nueva categoría. Debe ir, por pura convicción, a por un título que le otorgue la posibilidad de jugar ante la élite.

Despachó el CPC al Córdoba (2-0) para alimentar la teoría de que puede ser tan poderoso como el que más. Como el Alhama, como el Granada (que pinchó en Badajoz) o como su rival de este sábado. Jugando con 10 durante 55 minutos apenas pasó apuros el cuadro verde, muy firme atrás y con una percepción coral extraordinaria durante todo el ejercicio. El triunfo alimenta la credibilidad del grupo, sobre el papel sin cohesión futbolística por el origen de la mitad de la plantilla, pero incuestionablemente unidas a la causa de Ernesto Sánchez, a la que se suman hasta la grada, con aficionados fieles al CPC sin parar de animar un momento, algo casi insólito. Muy saludable este fenómeno también.

El partido parecía unidireccional desde el inicio, con un Cacereño ofensivo. Un penalti sobre Nerea que debió ser expulsión de la portera visitante (se quedó en una amarilla haciendo alarde el árbitro de una tremenda benevolencia) acabó con el 1-0, obra de la 10 local. El Córdoba, físicamente menor pero de criterio futbolístico apreciable, se lanzó al ataque y pareció tener su recompensa con una roja a María Corbacho impepinable y como tal Gargantílla así la señaló. Era el minuto 35 y todo cambiaba, aunque el disparo de la talentosa María Avilés fue al larguero.

En el segundo tiempo se preveía un duelo áspero por la necesidad de ambas y la desigualdad numérica. El Córdoba sí dominó, pero sin apenas peligro. En el Cacereño, pese a las lesiones de Baquerizo y Angie y lo sucedido en el primer acto, todo estuvo siempre muy controlado con Polvillo de jefaza y con unas lugartenientes tremendas en Redondo, Elsa, Midori o María Jesús. Incluso bastante más desde que Edna, espectacular, se inventó una acción de puro prodigio en su definición en una contra para poner el 2-0 (min. 60).

La tremenda solvencia defensiva del CPC puso el resto. De aquí al final, algo claro: este equipo tiene para soñar por todo lo alto.