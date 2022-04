El Cáceres convierte en oro el barro

En otras circunstancias, una victoria ante un rival de abajo como el Prat podría considerarse para este Cáceres Patrimonio cumplir el pronóstico y cubrir el expediente, pero el 70-64 de este domingo en el Multiusos no puede leerse de esa manera. El decimosexto triunfo de la temporada, que fortalece muy mucho las opciones de jugar los playoffs de ascenso, se construyó en un escenario complicadísimo, pero que confirmó una vez más el carácter indómito e irresistible de este equipo. El Robertismo sigue subiendo enteros como un movimiento muy difícil de clasificar, pero con personalidad propia sobre todo cuando las cosas se ponen negrísimas. Y un toque de cierta magia, para qué negarlo.

Y que el partido arrancó cuesta arriba por las bajas de última hora de Duje Dukan y Devin Schmidt. El primero dio positivo en covid-19 y el resultado del análisis del segundo no fue determinante, pero sí lo suficiente como para, por precaución, no ponerle a jugar. Perder de un plumazo a dos de los jugadores con mayor talento ofensivo de la plantilla empujó a un partido diferente, en el que las dosis de ‘barro’ fueron muy superiores a las habituales, que ya son de por sí altas. Material humano hay para ello, pero necesita ser administrado. Lo de domarlo, mejor no intentarlo. Los resultados no estarían siendo tan buenos.

Mateo Díaz y Carlos Toledo fueron titulares, algo no muy habitual. Y la estancia en pista de jugadores como Romaric Belemene, siempre deseoso de continuidad, fue más larga, lo que supo agradecer con su desmesurado despliegue.

El Prat también tenía la ausencia importante de Andrés Ibargüen. Sin él delante, Ben Mbala estuvo más cómodo, aunque sin llegar aún a su excelso nivel de inicios de temporada.

Una poderosa demostración defensiva propició la iniciativa verdinegra (14-7, min. 7), una ventaja que más o menos mantuvo al final del cuarto (17-11). Aunque con algún que otro problema, las rotaciones iban saliendo más o menos bien. Y el Prat fallaba todo lo fallable, lo que ayudó.

A TIRONES /La fiabilidad del Cáceres protegiendo su propio aro se prolongó algunos minutos más, aunque sin que a eso se le uniese una mayor claridad ofensiva (24-13, min. 14). Demasiado bote, demasiado tiro precipitado, demasiada iniciativa individual. Era cuestión de que Prat metiese alguna para que se metiese de nuevo en el partido. La ventaja se volatilizó en un abrir y cerrar de ojos (28-26, min. 19), pero al menos un buen final de cuarto permitió marcharse al descanso con 34-26.

Como ha ocurrido en otras ocasiones, el síndrome del tercer cuarto resultó terrible para los locales, que vieron cómo la canasta rival se les tapiaba por completo y todo quedaba como al principio (34-34, min. 24). Fue una fase especialmente irritante, de las que invitan a que será difícil acabar entre los nueve primeros y prolongar la temporada. Pero es el peaje que hay que pagar para que luego...

Los catalanes se pusieron por delante completando un parcial de 0-13. El triple de Manu Rodríguez cuando habían pasado 5:07 de la reanudación rompió la sequía y pareció dar vida a un equipo en el que las dudas se multiplicaban sin parar.

Encontró entonces el Cáceres en su botiquín el suficiente material para hacerse un torniquete, a la espera de un ciclo mejor porque la sensación estaba resultado realmente preocupante. Toledo, infatigable toda la tarde-noche, puso con un palmeo por delante a su equipo a falta del último cuarto, que más imprevisible no podía presentarse (47-45).

DRAMA Y GLORIA / Faltaba el desenlace en un último cuarto en el que el trío arbitral se convirtió en especial protagonista, se supone que a su pesar. Ya anteriormente varias de sus decisiones habían sido protestadísimas, pero es que el Multiusos se vino abajo cuando, de forma consecutiva, fueron descalificados tanto Manu Rodríguez como Jaume Lobo por doble técnica. Quedaba más de ocho minutos y todo estaba por decidir (50-46), pero el Cáceres los afrontó con solamente seis profesionales.

Sin embargo, ya se sabe que, a este equipo, cuanto peor, mejor. Con Mateo Díaz y Jorge Sanz jugando juntos con mucha inteligencia, los verdinegros aguantaron las acometidas del Prat y llegaron a los últimos tres minutos por delante (61-58). En ese momento supremo decidieron un triple de Belemene, un robo de Sanz y una canasta de Díaz, premio delicioso para un momento festejadísimo. Lástima que no vaya más gente a ver a este equipo porque, con todas sus taras, hay que quererle.