Derbis de ‘playoff’ y ‘playout’ en Segunda RFEF

La Segunda RFEF ha entrado en sus cuatro últimas semanas de competición con los equipos extremeños en clave play antes del fin de semana de los tres derbis: Cacereño-Mérida, Montijo-Villanovense y Don Benito-Coria. Hay cinco que miran hacia arriba, aunque las sensaciones y dinámicas no son iguales para todos. En el otro, el sexto, las alarmas están encendidas y está más pendiente de lo que sucede por abajo.

Príncipe Felipe

En el estadio del Cacereño (club que este lunes cumplió 103 años) el conjunto local puede certificar este próximo domingo de forma matemática su presencia en la fase de ascenso. También puede complicarse la segunda posición en caso de derrota ante el Mérida, que se le acercaría a dos puntos. Y podrían incluso suceder ambas cosas.

Ambos, verdes y romanos, llegarán a la cita tras perder el pasado fin de semana, aunque con sensaciones muy diferentes. Para los locales (2-0 contra el Villanovense) supone la confirmación de su peor racha, cinco partidos seguidos sin ganar, un bajón de juego, resultados y suerte del que tratará de salir cuanto antes. Para los visitantes (0-1 frente al Córdoba), fue una de esas derrotas ‘asumibles’, un partido donde el trabajo y el esfuerzo de la plantilla acaba por encima del resultado. Por eso Juanma Barrero asumía el sábado que no tendría problemas en recuperar física y anímicamente a su plantilla durante esta semana.

El Cacereño espera una gran entrada para este duelo, que se jugará de nuevo en horario de tarde (18.00 horas). La cercanía entre ambas localidades y entre ambos equipos en la clasificación animará también a muchos aficionados romanos. El conjunto verde ya ha puesto las entradas a la venta y el cuadro romano fletará autobuses gratuitos.

Emilio Macarro

En el estadio del Montijo habrá una batalla directa por el playoff. Solo dos puntos separan a los locales del Villanovense, que es quien ocupa en este momento la última posición que da derecho a jugar la fase de ascenso.

No renuncia a nada el conjunto de Juan Marrero a pesar de los seis partidos seguidos sin ganar y los múltiples problemas físicos de una plantilla corta, muy mermada en las últimas jornadas, lo que se ha traducido en resultados: seis jornadas sin ganar en las que solo ha sumado tres puntos. Corazón, garra y lucha es lo que garantiza el técnico, consciente de que una victoria ante el Villanovense mantendrá a su equipo en la pomada. «Nadie nos va a quitar esa ilusión, no nos vamos a conformar, lo vamos a intentar hasta el último partido», decía el sábado tras caer en Coria.

El Villanovense, que jugará tres de los cuatro partidos que le quedan como visitante, también sabe que es un partido clave para sus opciones de fase de ascenso. A su favor estará haber recuperado el estado anímico tras el triunfo contra el Cacereño. En su contra, uno de los campos más difíciles de la categoría para los visitantes.

Vicente Sanz

Las mayores dosis de dramatismo se vivirán en el Vicente Sanz, al que quiere agarrarse un Don Benito al que se le ha complicado la permanencia de forma directa. De momento evita el descenso directo, pero está en un playout muy peligroso tras la derrota del domingo en Cádiz, un partido que dejó al conjunto rojiblanco «enrabietado» por una cuestionable actuación arbitral. «No quiero hablar del árbitro por educación, pero se lo tiene que hacer ver, fue un factor determinante», se lamentó el técnico Roberto Aguirre.

Con cuatro puntos de desventaja con el Antequera, el equipo que le precede en la clasificación, los rojiblancos no tendrán margen de error ante un Coria que abiertamente vuelve a mirar hacia arriba. Sus dos puntos de desventaja con el quinto hacen que el equipo se vuelva a «reilusionar», decía Rai. «Estamos ilusionados con estar ahí hasta el final, pero no vamos a pensar más allá del siguiente partido, no vamos a echar cuentas». Será un derbi de muchos contrastes.