Un susto monumental repleto de humanidad

Quedará por siempre como anécdota de los derbis extremeños de Segunda RFEF, pero merece la pena contarla por aquello de tener un final feliz lo que en la mayoría de casos se convierte en un episodio de tragedia. Corría el minuto 89 de partido en la Isla de Coria cuando el jugador del Montijo, Gabri Cardozo, se desplomaba sobre el césped sin motivo aparente y caía fulminado a ojos del público, sus compañeros y los rivales. Es ese momento que nunca quieres presenciar y donde lo peor sobrevuela por todas las cabezas presentes. «Fueron cuatro segundos. Lo único que recuerdo fue decirle a Maluenda que se pusiera de central porque no podía. Y ahí me caí», relata el propio Gabri, que perdió la noción del tiempo durante unos segundos, pero que tranquiliza a todos al saber que sólo se debió a un sobreesfuerzo durante el partido que su equipo acabaría perdiendo 2-0.

De la escena anecdótica hay que quedarse con la reacción de los sanitarios. El primero en saltar al césped como una exhalación fue José Luis Martín, médico del club y además delegado del Coria en los partidos de casa. Estaba en la grada esta vez sancionado, pero saltó como un rayo al ver caer a Gabri. Detrás de él, otro sanitario de profesión, Aurelio Gutiérrez, presidente del Coria. «Yo no lo vi caer porque estaba mirando para otro lado, pero cuando me llamaron la atención salté al campo». Ambos atendieron rápidamente a Gabri y comprobaron a los segundos que la cosa no era de gravedad absoluta. También saltaron los dos entrenadores, Juan Marrero y Rai, para ver de cerca lo que ocurría.

«La verdad es que había estado toda la semana bastante constipado y el esfuerzo me pasó factura. Había estado tres días en cama hasta prácticamente el día del partido. Apenas teníamos gente y tenía que forzar». Fue ya casi al final del partido en un carrusel de coberturas que tuvo que hacer el uruguayo para achicar aguas en defensa hasta que su cuerpo dijo basta. «Tengo que agradecerle a las asistencias del Coria, al presidente y a todo el personal la atención. Fue un susto nada más y no tiene que tener importancia, pero uno se queda con el gesto», relata Gabri.

«La verdad es que era la primera vez que saltaba a un terreno de juego por una circunstancia así. Cuando eres sanitario, estas cosas no las piensas. Saltas y punto. Es una persona», puntualiza Gutiérrez, presidente del Coria, que se congratula de que no fuera nada.

Fueron dos minutos que marcaron el final de un derbi donde el Coria presenta credenciales por el playoff y el Montijo se sale de la parte privilegiada. «Nos están faltando piezas al final y sabíamos que tenemos una plantilla corta. Pero como dice el míster, ya que estamos aquí hay que pelearlo hasta el final».

Gen uruguayo

El sobresfuerzo le costó un susto tremendo a un futbolista nacido en Montevideo que tiene la doble nacionalidad uruguayo-española. A los cinco años se vino a España con toda su familia y, desde bien pequeño, se enroló en la cantera del Málaga. También ha pasado por las canteras de Rea Oviedo, Nástic y Extremadura, donde conoció a Marrero, que lo cautivó para el Montijo.

Gabri es un central de envergadura, muy espigado y alto y con gen uruguayo, aunque su fútbol es más propio del europeo (toque y calidad) que del aguerrido sudamericano.

Reconoce que venir a España ha sido de lo mejor que le ha podido pasar, pero no esconde su corazón uruguayo y el sueño de poder haber vestido la celeste de Uruguay en algún momento. «Al fin y al cabo, mi familia está allí y me siento parte de Uruguay». De un lado o del otro, lo mejor es que Gabri, sólo nos dio un susto.