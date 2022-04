El Extremadura UD estudia la venta de su unidad productiva

El caso Extremadura UD no está ni mucho menos cerrado. A pesar de que el conjunto azulgrana lleva casi dos meses excluido de la competición por doble incomparecencia, el club aún no ha sido liquidado y la opción de que su plaza en Segunda RFEF pueda ser traspasada a otro grupo empresarial sigue encima de la mesa. Sería a través de la fórmula de la venta de la unidad productiva, algo que en su momento ya materializó el Córdoba CF y que la Federación Española no pudo impedir, aunque a raíz de ese caso cambió en cierto modo la normativa para que no se repitiera un caso similar.

Según ha podido saber este periódico, el administrador concursal del Extremadura UD, Bernardo Silva, ha recibido el interés de varios grupos empresariales interesándose por cómo está el proceso de la venta de la unidad productiva. Se trata de comprar el conjunto de derechos (incluido los deportivos) que tiene el Extremadura UD SAD, pero disolviendo esa sociedad y traspasando esos derechos en una nueva sociedad a cambio de un importe. Ese importe lo valora el propio administrador concursal en función de los bienes inmuebles que pudiera tener el Extremadura UD, que en este caso no existen, amén de posibles derechos en materia de primas por fichajes, subvenciones futuras, pagos que no hubieran aún llegado o el derecho deportivo de jugar en Segunda RFEF. El precio lo puede tasar el administrador concursal, pero cierto es que dependerá finalmente de las ofertas que se presente, ya que por muy bajas que sean siempre será más interesante vender la unidad productiva que no quedarse a cero sin nada. Viabilidad La principal duda radica en saber cómo afrontaría la Federación Española de Fútbol esta venta, especialmente después de lo que ocurrió en Córdoba. En principio, la RFEF modificó esa normativa, pero también es cierto que no podría hacer nada si hay una autorización judicial por encima, como ya pudo obtener el Extremadura UD para competir con una cautelar el año pasado. Otra de las incógnitas es saber quién o quienes estarían detrás de esos grupos inversores que comprarían la unidad productiva para competir en Segunda RFEF con un nuevo proyecto. Según ha sabido este periódico, serían al menos dos propuestas. Quizá, una tercera más. Alguna de ellas habría sido propuesta por la anterior directiva. Otras llegan directamente al administrador concursal. El Ayuntamiento de Almendralejo, propietario del Francisco de la Hera y la ciudad deportiva, ya dijo en su momento que le gustaría un nuevo proyecto con empresarios de Almendralejo, pero esa opción, de momento, no gana fuerza.