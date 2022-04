El Cacereño Femenino espera sonriente su día ‘D’

Reconoce María Polvillo (Salteras, Sevilla, 5 de julio de 1994) cierta sensación de vértigo al pensar en el ascenso a Primera Iberdrola, pero con la posibilidad al alcance de la mano, ¿por qué no soñar con conseguirlo? Prepara el Cacereño Femenino esta semana el que podría definirse en la hipérbole del periodismo deportivo como el partido del año. No es definitivo, todavía quedarán cinco encuentros más, pero la visita de las verdes este sábado al Alhama El Pozo puede allanar o llenar de baches el camino hacia la élite del equipo de Cáceres, que no separa los pies del suelo, como dice la central sevillana, y sabe que su objetivo es quedar entre los cinco primeros para meterse en la nueva Segunda División. Y esa meta parece ya difícil que se escape.

Hay tensión, pero no más de la que genera cualquier otro partido a pesar de que se enfrenten primeras (las murcianas) contra segundas, separadas solo por tres puntos. Lo que sí hay, dice Polvillo, es «mucha ilusión. Veo muchas sonrisas en el vestuario, es un partido muy bonito de jugar. Imagino que ellas (las jugadoras del Alhama) estarán igual». «Es un partido muy importante, una final», añade la zaguera, que sin embargo no cree que sea definitivo, ya que la igualdad es mucha en esta liga «en la que cualquiera de abajo puede ganar a cualquiera de arriba. Todavía quedará mucho hasta el final», repite Polvillo, que cumple su tercera temporada en el Cacereño, tiempo en el que ha compatibilizado el fútbol con su trabajo de ingeniera en Sevilla, sus dos grandes pasiones. Además de cazar al líder, en el Cacereño hay ciertas ganas de buscar la revancha del partido en Pinilla, que se llevó el Alhama 2-4. «Fue un buen encuentro que se nos escapó por fallos puntuales, un resultado totalmente inmerecido, pero esto es fútbol y así hay que afrontarlo. Lo bueno, es que siempre hay una segunda oportunidad y ahora intentaremos solucionarlo». Un equipo más maduro Tres victorias seguidas lleva el Cacereño, diez encuentros consecutivos sumando (26 de 30 puntos posibles), «una barbaridad». Tiene aún más valor a ser en una categoría muy igualada, «súper competitiva», cuenta Polvillo, que no se atreve a descartar al Granada (siguiente rival de las verdes) de la lucha por el ascenso directo a pesar de estar a seis puntos del liderato y a tres de ellas mismas. Humilde, a su temporada particular le pone una nota de 7 y a la del equipo de 9, un sobresaliente. Tiene seis jornadas por delante para buscar la matrícula de honor. La clave cree que es la «madurez» del equipo, su capacidad para adaptarse a malos terrenos de juego, «de tocar cuando hay que tocar, de controlar los tiempos de juego cuando el partido se pone feo, como el pasado sábado ante el Córdoba, cuando jugamos con una menos casi 60 minutos. Antes pecábamos mucho de nerviosismo --relata Polvillo--, de errores por falta de experiencia, algo que este año hemos mejorado mucho». También ha crecido el apoyo al equipo, la visibilidad de sus jugadoras, cuenta una feliz María Polvillo. «Cada vez notamos más el calor de la grada, la gente por la calle nos va conociendo. Todo eso para nosotras es muy importante». La unión con el Cacereño ha sido muy importante, añade. «Incluso hay aficionados que se enfadan cuando no podemos cambiar nuestro partido, coinciden ambos, y no pueden acudir a los dos encuentros». Este sábado toca jugar en la distancia, pero a todos esos que esperaran un gran resultado, la central espera darles una gran alegría.