Jorge Sanz y Mateo Díaz, timoneles y cómplices

Una pareja de bases muy bien avenida tiene el Cáceres Patrimonio de la Humanidad. Jorge Sanz (Madrid, 4-1-1993) y Mateo Díaz (Olavarría, Argentina, 6-3-2002) demostraron complementarse de forma brillante el pasado domingo, cuando las circunstancias obligaron a que jugasen juntos durante los últimos ocho minutos en el choque ante el Prat. El entendimiento entre ambos es clave para que el equipo amarre la clasificación para los ‘playoffs’ en las cinco jornadas que restan.

Pese a su positiva relación personal, en los entrenamientos hay veces que saltan las chispas. «Siempre entrenamos fuerte entre los dos. El entrenador nos dijo que la intensidad la ponemos nosotros. Es muy importante que sea así», cuenta Díaz, algo más introvertido que en la pista, cuando se suele desatar con un estilo desinhibido. «Soy joven. A veces me cuesta entenderlo. La defensa y el tiro lo tengo que mejorar. También el físico», reconoce.

Sanz le agradece «saber diferenciar el trabajo duro dentro de la pista con respecto a la conexión que hay fuera. Para mí otros años con el otro base no fluía tanto». Sostiene que su compañero de posición le «ayuda mucho» porque «no me puedo relajar. Si es así, me saca de la pista».

Es él quien suele dar los consejos, no tanto como ‘hermano mayor’ sino alguien que ha pasado por situaciones similares a las que está viviendo el argentino, que está a préstamo por el Breogán. «Yo fui cedido por el Real Madrid al Obradoiro y quedé como tercer base. Estar en ACB y no jugar mucho te acaba penalizando. La decisión de venir a rodarse le va a venir genial», pronostica.

Díaz dice que no se ha arrepentido «ni un segundo» de haber aceptado la cesión el pasado verano. «Siempre lo he tenido claro. Con 14 años en mi país pude ir a un equipo de primera división, pero preferí uno de tercera para estar a gusto», cuenta.

Tanto uno como otro hacen votos para compartir pista durante más minutos, como ocurrió ante el Prat. «Me sentí muy cómodo. Me gusta jugar de ‘2’», relata el argentino. «Fue un momento en el que supimos rehacernos. Fuimos los actores principales en la remontada», presume Sanz, que vive un momento dulce en Cáceres. «Buscaba la continuidad en un sitio. Cuando más a gusto me encontraba en un equipo me tenía que ir. Ahora quiero ayudar a que la temporada acabe por todo lo alto», apunta. Es consciente de que ha tenido que manejar una misteriosa fama de jugador complicado. «No sé bien por qué en los clubs en los que he estado me he generado una fama mala que me ha perjudicado. ¿Qué he hecho para que se me considere problemático?», se pregunta. Es un tema con el que pierde su habitual calma. Otra etiqueta contra la que pelea es la de que no es buen tirador. «He demostrado que puedo meter si me flotan», destaca.

ADMIRACIÓN MUTUA

De Mateo Díaz le gusta «la capacidad de esfuerzo que tiene, tanto en ataque como en defensa» y le augura un gran futuro «si sigue trabajando en la misma línea porque está dando los pasos adecuados».

Para el argentino, Sanz es «un base que ordena muy bien el equipo, que se siente seguro cuando está él. Le da mucha confianza a los compañeros».

Ninguno le da importancia al hecho de ser titular o suplente, aunque Sanz va por delante en el reparto de minutos (23 a 17) y también casi duplica la valoración estadística (8,3 a 4,6).

El capitán es feliz con ese papel, «intentando que todo el mundo se involucre, que la gente sepa rápido cuál es la cultura de aquí, de la guerra, el barro, el esfuerzo».

Mientras, Díaz toma nota, no muy partidario de que el tópico de que los argentinos «nos creemos mucho, pero no es tanto así». «Me fastidia que en fútbol se considere ‘pechos fríos’ a jugadores como Messi e Higuaín que han ganado tantísimo. Lo que pasa es que en Argentina hay mucha presión, incluso más que aquí», indica.

FUTURO POR ESCRIBIR

Sanz pronostica que algunos excesos que ha demostrado su compañero --descalificado ya en dos ocasiones esta misma temporada por acumular dos técnicas o faltas antideportivas-- forman «parte del aprendizaje, del proceso» porque «el carácter en el futuro le va a venir bien. Cuando tenga más experiencia va a saber gestionarlo mejor».

Y coinciden en que el Cáceres estará en el ‘playoff’ «si seguimos haciendo este mismo trabajo, enfocados en la semana y haciendo buenos partidos», pronostica Díaz. «Con tres victorias más estamos metidos y con dos la cosa se nos pone muy de cara, pero tenemos que pensar solo en Castellón y no hacer tantos cálculos», tercia Sanz. Para esa cita de este viernes el equipo recuperará a Duje Dukan y Devin Schmidt, que han dado negativo tras ser baja por covid ante el Prat. Además, el club anunció que regalará dos entradas a cada abonado en el próximo partido como local, que será el 29 de abril ante el Almansa.