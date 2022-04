La karateca emeritense Nuria Escudero ha vuelto a conseguir la medalla de oro en la Copa de España de estilos, en un evento que se ha disputado en el pabellón Europa de Leganés. La extremeña hizo un campeonato perfecto y vuelve a reivindicarse como deportista de primer nivel.

"Gracias por tanto, Gimnasio Pablo Armenteros. Orgullosa de mi familia, orgullosa de mi gente y de mí club. Gracias a mis apoyos, fundamental en mi camino. Gracias a Paleobull, Bepro Deporte España, Ayuntamiento de Mérida, Fundación Jóvenes y Deporte de Extremadura y Extremadura Sport". ha escrito, agradecida, en sus redes sociales la deportista, que además ejerce como seleccionadora extremeña en la base.

«Nunca he tenido buena suerte. Casi siempre he entrenado sola porque se puede decir que no me hacían mucho caso. Realmente, hasta hace prácticamente tres años no he tenido a nadie que me llevara de la mano». Era 2019 en un reportaje que publicó El Periódico Extremdura y Escudero (Mérida, 1994) acababa de obtener el oro en el Campeonato de España de Kárate, en la categoría por grupos con el equipo Kárate Ciudad de Roma de Madrid. Desde entonces, su talento se ha consolidado y es reconocido por el espectro del karate nacional y regional.