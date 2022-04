El Cacereño no sufre por las bajas de José Martínez y Andújar

Julio Cobos ni se inmuta cuando se le pregunta cada viernes por las bajas con las que contará su equipo en el siguiente partido. Aunque sin subir el tono, el técnico del Cacereño presume y otra vez del músculo que está consiguiendo a base de tener a la práctica totalidad de su plantilla implicada al máximo. Aparentemente, no se ha dejado a nadie atrás, con el detalle de que incluso el habitual portero suplente, Fran Martínez, ha tenido la oportunidad en algunos partidos.

Ante el Mérida este domingo las ausencias son el central José Martínez y el extremo Carlos Andújar, pero hay alternativas de sobra en ambos casos. Elija a quien elija Cobos para ocupar sus puestos, serán jugadores que ya hayan tenido mucho protagonismo esta temporada. En el caso del defensa, las alternativas son Marvin, Carlos Daniel y Rubén Sánchez, mientras que en el del delantero se abre un abanico todavía más amplio, incluyendo Colau, la incorporación en el mercado invernal en el hueco dejado por Teto. También llegó con la temporada iniciada otro a quien el técnico intenta buscarle un sitio y probablemente será así tarde o temprano: el lateral izquierdo Didier, que faltó durante varias semanas por problemas musculares y al que le ha costado más de la cuenta entrar en dinámica. «Ya lleva dos semanas entrenando al mismo que los demás», desveló Cobos.

El técnico sostuvo que «desde que empecé a entrenar me ha gustado que todo el mundo se sienta importante. Sé que es difícil. Hay algunos que juegan más, pero muchos pueden presumir de que llevan bastantes minutos. Eso es bueno para el día a día y se refleja en los partidos. No tenemos ningún Messi que tenga que jugar sí o sí».

Los más intocables en este contexto son el lateral izquierdo Gayoso, los centrocampistas Kamal y Yael, el extremo José Ramón y el punta Solano. Junto al meta Bernabé y el lesionado José Martínez son los siete jugadores de la plantilla que superan los 2.000 minutos en lo que va de curso.

El recuerdo del amistoso

El derbi ante el Mérida no deja de tener una referencia absolutamente engañosa: el 0-3 que se produjo entre ambos conjuntos en el mismo escenario durante la pretemporada. Quienes aseguran que los resultados de los amistosos no son indicativos de nada tienen un buen apoyo en ese episodio. «El resultado fue muy abultado. Nos hicieron al final el tercero y nos fuimos con mala sensación. No te gusta que te metan tres goles, aunque fuese en pretemporada. Los dos primeros de Gaspar y Lolo Pla fueron auténticos golazos, pero nos llegaron esas dos veces. No jugamos mal», recordó Cobos. «Nos estábamos enfrentando a un equipo que, en teoría y en la práctica, porque finalmente ha sido así, iba a estar en la parte de arriba de la clasificación. Nosotros íbamos a pelear la permanencia. Muchas quinielas es lo que decían. Luego el fútbol pues… Yo les dije a los jugadores que estuviesen tranquilos porque era un amistoso. Sacas conclusiones, pero en la liga se juega de forma diferente. Nosotros nos lo hemos ganado y ellos están ahí», añadió. La ‘relatividad’ de lo ocurrido ya empezó a demostrarse en la primera vuelta con el 0-1 que se produjo en el estadio Romano.