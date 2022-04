El Mérida deberá montar una defensa inédita hasta ahora

Las bajas por lesión y sanción en el Mérida van a obligar a Juanma Barrero, entrenador del Mérida, a confeccionar una defensa de circunstancias para la visita al Príncipe Felipe, en el encuentro en el que se enfrentar al Cacereño y en el que se va a dirimir la lucha por la segunda plaza.

Los sancionados son Nacho González y Guille Perero, mientras que el lesionado es Héctor Camps, además de la duda hasta después del entrenamiento sabatino de Felipe Alfonso. Tres de los cuatro son defensas, y el cuarto es un extremo que ha jugado más partidos como lateral derecho. La única buena noticia es la vuelta de Bonaque tras cumplir su sanción.

Así pues, a la espera de lo que ocurra con el lateral derecho, «hoy [viernes] ha tenido buenas sensaciones y creo que llegará para el domingo», reconoce el técnico, si al final llegara Felipe, el resto de la zaga la formarían Bonaque y Emilio Cubo en el eje, con Álvaro Ramón en el flanco zurdo.

Distintas combinaciones

Si al final no hubiera noticias positivas con el tobillo del defensa, Emilio Cubo tendría que pasar al lateral y la duda está en el acompañante de Bonaque, si Mario Robles, que completó un gran partido el domingo pasado al retrasar su posición tras la expulsión de Nacho, pero sería perder a un centrocampista muy importante, o confiar en Ebuka, que está siendo uno de los menos utilizados por Juanma. «Si no está Felipe hemos visto varias opciones y todavía no nos hemos decantado por ninguna», reconoce el preparador.

En el caso de Héctor Camps, «va a hacerse una resonancia y ya veremos para cuánto tiempo tiene. Tiene bastante dolor, haber qué dicen las pruebas médicas».

Los planes en ataque

Mirando hacia las posiciones ofensivas, el entrenador emeritense afirma que «Higor desde el banquillo también puede ser importante y hay gente que nos ha aportado mucho desde el banquillo. Depende de él y de sus actuaciones. Los tres delanteros se tienen que adaptar. Hay dos puestos para tres y solo pueden jugar dos».

Con respecto a si su equipo está más centrado en la pelea por la segunda plaza o por alejarse del sexto, Barrero entiende que «si nos alejamos de los de atrás es porque estamos para coger al de arriba. La mentalidad es competir cada partido con la máxima intensidad y concentración, y llevar los partidos a lo que a nosotros nos viene bien».

Entiende que las opciones siguen intactas a pesar del último resultado porque «la derrota del otro día entra dentro de una lógica, lo que más rabia te da es cómo se produce, quedarnos con diez no nos deja competir en esa igualdad que habíamos preparado durante la semana, y después del gran esfuerzo que hizo el equipo por que el marcador no se desnivelase, no tuvimos recompensa».

El equipo no estará solo, pues ya se han completado dos autobuses de aficionados romanos que estarán el domingo en Cáceres, además de numerosos coches particulares. Según los datos ofrecidos por el club este viernes, se han vendido 222 entradas para adultos y 25 más para niños.