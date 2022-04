Máxima necesidad frente a máxima ilusión en el duelo Don Benito-Coria

Hay un dicho popular que dice que nunca llueve a gusto de todos. Pues las rachas de resultados en fútbol bien puede parecerse a esa tan extendida frase. Coria y Don Benito bien saben lo que es que no pare de llover para ellos en los últimos meses. Chaparrones abundantes y días nublados infinitos que hacían olvidar hasta el color del sol. Ese que el Coria volvió a ver cuando hace un par de semanas fue capaz de ganar en casa 3-2 al Cádiz B para reencontrarse con la victoria. Más tiempo hace que no gana el Don Benito. El conjunto celetes, con el playoff en juego, visita este domingo (12.00) a un cuadro rojiblanco tendido sobre el ring y al que la cuenta para el nocaut cada vez está más cerca si no saca fuerzas de flaqueza.

Eso lo saben bien en el club rojiblanco, sobre todo su técnico, Roberto Aguirre, que esta semana ha hecho hincapié en reforzar a una plantilla a la que los malos resultados puede acabar por dinamitar su confianza en el trabajo que vienen realizando. «Estamos obligados a ganar al Coria», subrayó tajantemente el técnico en la rueda de prensa previa al encuentro. Y es que para Aguirre su equipo ha hecho «méritos» para haber sacado mejor rédito de las últimas dos jornadas en las que acabaron perdiendo ante Xerez y Cádiz B, respectivamente. Dos partidos en los que las decisiones arbitrales siempre cayeron del lado contrario. «Estamos siendo perjudicados. Nos han pitado 11 goles en contra, pero nadie nos va a quitar la ilusión de jugar el partido contra el Coria con el corazón», señaló Aguirre. Aún así el ovetense prefiere centrarse en los datos positivos que arrojan los partidos a pesar de las derrotas. «Vemos que tenemos registros favorables y eso nos fortalece internamente, aunque ahora solo vale ganar», apuntó. A su juicio les está faltando el «factor suerte» y no esconde que se están jugando la vida en cada partido. Sobre si sienten presión de cara a las últimas cuatro jornadas, Aguirre apuntó que tanto él como la plantilla deben centrarse en el trabajo sin hacer caso a «distracciones». Los rojiblancos son decimoterceros y llegan a la cita en posición de promoción de descenso un punto por encima del descenso directo. La salvación directa, a seis puntos por tener el golaverage ante Antequera y Cádiz B, se le presenta como una quimera al cuadro dombenitense. En cuanto a las bajas, Aguirre no podrá contar con Garrido por sanción y con Essomba por lesión. El brasileño Santana, con problemas físicos, sigue siendo duda. Más tranquilidad en el Coria El Coria se presenta al partido de esta jornada ante el Don Benito con la satisfacción del deber cumplido, ya que después del bache sufrido a principio de la segunda vuelta, el equipo celeste ha vuelto a la senda de la victoria, ganando sus dos últimos partidos ante Cádiz B y Montijo, lo que le sirve para reengancharse a la lucha por entrar a jugar playoff de ascenso y tener un puesto para la próxima edición de la Copa del Rey. Después del peor tramo de la temporada en cuanto a bajas se refiere, Rai se está encontrando con la disponibilidad de casi la totalidad de su plantilla, contando con Deco como única baja ausencia este encuentro en el Vicente Sanz. El equipo celeste viaja con toda la ilusión del mundo para conseguir los tres puntos en un partido difícil, como los definía el entrenador del conjunto cauriense, debido a que los calabazones se están jugando el descenso de categoría. Al técnico cacereño le preocupa el estado en que se pueda encontrar el césped del Vicente Sanz después de las lluvias caídas durante los últimos días, con lo que podría presentar un equipo de más músculo, sobre todo en el centro del campo. Proseguía Raí comentando que una baza que tendría su equipo bien podría ser dejar pasar los minutos y hacer el partido largo y así poder jugar con la posible ansiedad del Don Benito, al que no le vale más que los tres puntos. Se espera un buen desplazamiento de la afición visitante, como está siendo ya habitual en las gradas de los estadios donde el Coria juega como foráneo. La llamada ‘marea celeste’ estará poblando las gradas del Vicente Sanz. Don Benito: Sebas Gil, Trinidad, Gonzalo, Lolo Pavón, Álex Herrera, Manu Míquel, Carlos López, Raly Cabral, Dani Martínez, Turmo, Abraham, David Agudo. Coria: Diego, Carlos García, Melli, Mahillo, Chavalés, Alejandro, Sergio Gómez, Erik Aguado, Pino, Traver y Homet Árbitro: Javier García Rubio (castellano-manchego). Estadio: Vicente Sanz. Hora: domingo, 12:00.