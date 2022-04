El Cacereño, a revertir su mala racha y sellar la fase de ascenso

Lo tiene al alcance de la mano, lo roza, pero el Cacereño no acaba de certificar su segundo objetivo de la temporada, ese sueño que Julio Cobos reconoció tener a principios de temporada aunque no lo verbalizara hasta mediados de marzo, cuando se selló matemáticamente la permanencia. Este domingo tiene el CPC una nueva oportunidad de garantizarse una de las plazas en la fase de ascenso a Primera RFEF. Le basta con un punto ante Las Palmas Atlético (13.00 horas), pero los verdes quieren más, quieren recuperar las sensaciones que solo volverán con una victoria que se les resiste desde hace más de un mes.

Desde que ganó el 20 de marzo al Antequera (3-1) solo ha sumado tres puntos el conjunto verde en seis partidos, tres empates que han comprimido la lucha por el segundo puesto. Sigue siendo del Cacereño, pero por detrás aprieta el Mérida, a solo dos puntos tras llevarse el derbi del pasado domingo en el Príncipe Felipe (1-2).

Ha perdido su suerte el Cacereño. Principalmente porque se ha resquebrajado su fortaleza defensiva. En los últimos ocho partidos solo ha sido capaz de dejar su portería a cero en una ocasión. «Estamos recibiendo más goles de los que deberíamos, para estar en la parte alta hay que ser más sólidos defensivamente», decía un autocrítico Cobos. Lo ha sido en otras fases de la temporada, pero no en esta y eso hace sonar las alarmas. No porque peligre la clasificación para el playoff, que podría conseguirse incluso perdiendo este domingo si el Villanovense no gana al Mérida. Preocupa sobre todo de cara a esa fase de ascenso, donde cualquier error puede ser falta.

Bajas

Tres bajas tiene el Cacereño para el duelo ante el filial canario y una es en la defensa. José Martínez, el central que más minutos acumula, no estará. Ya faltó ante el Mérida. No hay fecha para su vuelta. «Depende de cómo vaya evolucionando», explicó el técnico el viernes, «tiene un edema que le dará lata y depende de si es capaz o no de reabsorberlo rápido y el grado de resistencia al dolor que tenga». Ante el Mérida apostó por la pareja Marvin-Carlos Daniel, que a pesar del algunos errores podría seguir para este partido. El otro central disponible es Rubén Sánchez.

Tampoco estará Carlos Andújar, al que se espera en los entrenamientos la semana próxima para que esté listo frente al Ceuta, en la última jornada («si todo va como ahora»). La última ausencia es la del guardameta Fran, que debe cumplir dos partidos de sanción tras ver la roja el pasado domingo estando en el banquillo. Cobos se llevará a Dani Santamaría, portero del filial.

Hay muchísimo en juego. Y no solo por parte del Cacereño. Las Palmas Atlético pelea por su supervivencia en la categoría y por eso Cobos espera un partido complicado, duro. «Es un equipo al que le gusta tener el balón, que le da buen trato. En el Príncipe Felipe nos puso en muchos problemas y van a seguir haciendo eso», analizo el técnico verde a pesar de que el filial va ya por su tercer entrenador de la temporada. «Es un equipo con muy buena calidad en sus jugadores que sin embargo no ha hecho una buena liga».

El filial, que ha perdido sus tres últimos partidos, solo aspira ya al playout (plaza que ocupa ahora el Don Benito), ya que matemáticamente se le ha escapado la permanencia directa.