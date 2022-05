Al Coria le llega para aspirar a todo

Si alguien pensaba antes del comienzo del partido del Coria que iba a ser fácil, o es muy optimista o no sigue muy de cerca éste grupo de la Segunda RFEF. Al final, con cierto sufrimiento, el triunfo se lo quedaron los celestes (4-1), que se permiten así aspirar a todo en las dos jornadas que quedan.

El Tamaraceite llegaba hasta La Isla como colista ante un Coria que jugaba con la doble intención de salvar la categoría y meterse de lleno en la lucha por entrar en playoff de ascenso. Esto no fue óbice para que los canarios plantaran cara durante los primeros 70 minutos. Los visitantes empezaban el partido más cómodos en el verde de La Isla, controlando el centro del campo, donde la ausencia de Sergio Gómez, se hacía notar en los caurienses.

En el minuto 7 vendría la primera ocasión del partido, cuando Alejandro lanzaba por encima de la portería canaria.

La respuesta no se hizo esperar cuando el defensor del Tamaraceite, Pedro Alemán, estrellara el balón en el poste después de una jugada de estrategia. Eran unos minutos en los que los visitantes se sentían más cómodos en el terreno de juego, con un David González por el que pasaban todos los balones de ataque de su equipo.

En el 25 llegaba el primer gol del cuando, después de una jugada de Santi Luque, fallaba Iván Fernández, pero el rechace le llega a Patxi Dávila que golpea para establecer el 1-0.

A partir del gol del de Benicassim los futbolistas del Coria se asentaron en el terreno de juego, dando un paso adelante y presionando la salida de balón, lo que hacía que el Tamaraceite no estuviera tan cómodo. En el minuto 40 llegaba la primera expulsión de la mañana cuando Alejandro, en una jugada infantil y a la altura del centro del campo, veía la segunda amarilla y el camino a vestuarios.

La segunda parte sería de dominio local, que sobre todo con el paso de los minutos se sentía más cómodo llevando con ello la manija del partido. Antes llegaría el empate en el marcador. Era Carlos González, que llevaba dos minutos en el terreno de juego el que marcaría después de un magistral pase picado de David González.

Eso sería lo último que haría el veterano futbolista antes de que el árbitro lo mandara a la ducha por segunda amarilla.

En el minuto 70 llegaba el segundo gol celeste. Marcaría un activo Santi Luque de penalti después de unas manos dentro del área de un defensor canario.

El éxtasis llegaría a la grada cinco minutos después, cuando Homet corría la banda, disparaba al palo de Javi Sánchez, llegando el balón a Patxi Dávila que golpeaba con el alma para establecer el 3-1.

El partido estaba visto para sentencia y el calor ya hacía mella en los equipos. Faltaba por llegar el cuarto para el Coria. Isma Cerro empalaba un balón desde fuera del área para poner colofón a un partido que le sirve al Coria para meterse de pleno derecho en la lucha por el playoff de ascenso a Primera RFEF.

Rai: «Estos jugadores se merecen jugar el 'playoff'»





Certificada la permanencia de forma matemática, el entrenador del Coria, Raimundo Rosa, Rai, lo tiene claro:«Los jugadores se merecen jugar el playoff, porque de las 32 hemos sido de los cinco equipos que más tiempo hemos estado entre los cinco primeros. Hemos pasado una mala racha, como todos, y creo que hemos sacado menos puntos de los que merecíamos, pero al final el fútbol es justo. Si llegamos va a ser merecido. Si no nos metemos, también va a ser justo donde nos quedemos». El objetivo, ahora, es sacar algo positivo el próximo domingo ante el San Fernando y llegar con opciones de meterse en fase de ascenso a la última jornada, cuando el Mensajero visite La Isla. «Para que Coria sea ese día una fiesta», añadió el preparador celeste, visiblemente feliz tras la victoria ante el Tamaraceite. «Hemos conseguido la salvación, que es nuestro objetivo principal desde el primer día que estuvimos aquí en pretemporada. Muy contento y, sobre todo, muy satisfecho por el trabajo, el esfuerzo, el orgullo que han sacado los jugadores porque no era fácil, con uno menos y por el calor que hacía. Me quito el sombrero ante todos y cada uno de ellos. Desde aquí, darles la enhorabuena», apuntó Rai, convencido de que había sido una victoria de fe. «La primera parte no ha ido como queríamos, pero en la segunda, ese primer mensaje que hemos dado en la charla previa, se ha visto totalmente reflejado. Había que arriesgar, ir a por el partido. Y sufrir aunque, no estaba en nuestros planes. Al final, este sufrimiento ha valido la pena».