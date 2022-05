Comienza a construirse el CD Extremadura 1924

A Rey muerto, Rey puesto. En Almendralejo quieren ver fútbol el próximo año y, sobre todo, olvidar y enterrar cuánto antes la trágica caída del Extremadura UD, lastrado por una pésima gestión que lo ha tenido moribundo durante casi un año con un sufrimiento atroz para sus aficionados, que ni tan siquiera han podido ver la temporada completa ni disfrutar de los abonos que habían pagado con anterioridad.

Todo eso está ahí aparcado, pero mientras no paran de sonar cantos de sirena para ver quién pone los cimientos de una nueva entidad futbolística en una tierra donde el fútbol es bandera. La irrupción de Daniel Tafur lo ha cambiado todo. El inversor con raíces extremeñas que estuvo a punto de desembarcar en el CD Badajoz, ya estuvo interesado en ver de qué manera podía comprar el Extremadura UD a finales de año antes de que el barco naufragara a la deriva. Por entonces, la operación no era viable para sus cálculos. Y no se equivocó, lo del Extremadura UD era una herida de muerte de difícil solución. Pero ahora, con la venta de la unidad productiva o la posibilidad de crear un club desde cero, la cosa cambia.

Este periódico ha podido saber que, en cualquier caso, esa nueva sociedad deportiva ya tiene nombre y apellidos: Club Deportivo Extremadura 1924. La denominación es novedosa con respecto a las anteriores que habían sido Club de Fútbol y Unión Deportiva. Y al nombre se le añade el ‘1924’, año de la fundación del CF Extremadura y del fútbol en Almendralejo. Para el centenario quedarían sólo dos temporadas, lo que permitiría hacer algo especial en el proyecto para que cuajara de inicio.

A Tafur le atrae la posibilidad de que ese CD Extremadura estuviera compitiendo en categorías nacionales de inicio. Por eso está trabajando en la compra de la unidad productiva y, aunque no ha presentado todavía la oferta formal al Administrador Concursal, sí mantiene negociaciones con él.

Pero para comprar la unidad productiva, Tafur quiere asegurarse de que la Federación Española de Fútbol le da visto bueno y que jurídicamente es posible competir en la Segunda RFEF la próxima temporada, sin cortapisas ni bloqueos. De lo contrario, Tafur descartaría la opción y preferiría empezar de cero, en Segunda Extremeña, aunque la escalada hasta esas cotas conlleve mucho más tiempo.

Rodearse de profesionales y empresarios de la tierra es otra de las ideas que baraja Tafur, según ha podido saber este periódico. Para ello tendrá que dar pasos firmes y movimientos consistentes, ya que necesitará ganarse aún la confianza de muchos empresarios, profesionales y, sobre todo, aficionados del Extremadura de toda la vida que no bajarán la guardia para saber qué se trama en este proyecto.

Lo cierto es que la operación nuevo fútbol en Almendralejo ya está en marcha. El CD Extremadura 1924 se posiciona para tomar el relevo.