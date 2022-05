El Mérida se ha embarcado en un proyecto novedoso a nivel nacional, ya que es el primer club de España en participar en una Community Token.

El director general del club, Ignacio Ramos, junto con los responsables de las empresas que han desarrollado el proyecto, BHI Sports y Bitsport, explicaron en qué consiste el Romanitoken, la moneda oficial del Mérida.

El mandatario de la entidad emeritense reconocía que «estamos encantados de presentar esta moneda única. Da posibilidad de vivir experiencias que antes no existían. Es un paso más a la digitalización del club y un paso para acercarnos y conectar con nuestros aficionados», así pues, hacía un llamamiento para participar porque «cuanto más seamos más irá creciendo el proyecto». Cada Romanitoken tiene un precio inamovible de un euro, «cuantos más tengas, más experiencias y más descuento», y dependiendo del número de monedas, se irán clasificando en bronce, plata y oro.

LAS EXPECTATIVAS

«Hay un gran abanico de experiencias que se irán lanzando progresivamente. Es difícil poner una proyección al ser un producto nuevo en España. Lo hemos hecho a final de temporada, para que no sea novedoso de cara a la próxima campaña. Nos gustaría que nuestros abonados y toda la gente joven de Mérida participaran», reconocía Ramos, quien explicaba que «no es una criptomoneda. Este token funcionará desde su propio entorno digital, no es volátil ni especulativo y se puede usar desde cualquier parte del mundo».

Para poder adquirir las monedas oficiales del club hay que descargarse la aplicación para móviles Mérida Community Token, en la que habrá que registrarse y desde la que se podrán realizar la compra de las experiencias, votaciones y adquirir productos oficiales del club.

En el diseño de la moneda, por una cara aparece el escudo del club y por la otra una imagen del Teatro Romano con la intención de «aunar nuestro club con la ciudad como señas de identidad». Este proyecto «va a dar a la afición más posibilidades para interactuar con el club, al tiempo que facilita la distribución y reparto de beneficios exclusivos entre todos sus compradores», entienden desde el Mérida.