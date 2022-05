«Estoy viviendo un sueño». La frase la repite varias veces en la conversación Carmen Balmaseda (Badajoz, 1995). Está en la Caja Mágica, escenario del Mutua Madrid Open en el que compiten los mejores tenistas del mundo. Y no es una simple espectadora o voluntaria, como ocurrió en el pasado en competiciones así. Tiene un trabajo remunerado que se ganó entre 1.500 candidatos dentro de una iniciativa del Grupo Adecco: el de ‘tennis lover manager’.

La empresa asegura que se trata de la primera vez que alguien desarrolla una labor así. Entre sus tareas destacan ver todos los partidos de la Caja Mágica, asistir a los entrenamientos, acompañar a los tenistas, sacar la foto final del podio y permitir que un fotógrafo le acompañe para capturar su experiencia. «También convertirá los momentos de espera del torneo en experiencias únicas mediante sorteos y concursos», se añade. Ella ya lo está exprimiendo, reiterando que es «el mejor trabajo que puedo tener» y que está «contentísima».

Por poner un ejemplo, el martes compartió una charla con la tunecina Ons Jabeur, ‘top 10’ en el ranking femenino. Y a la vuelta de la esquina hay más momentos que a buen seguro no olvidará en su vida, estando en primera línea de un deporte que la apasiona desde muy niña. Y es que con apenas 6 años sus padres la apuntaron al Club Casino de Badajoz para que lo aprendiese. Llegó a ser subcampeona infantil de los Judex extremeños y campeona del torneo del Complejo Alcántara.

La raqueta... y una novela

«Tengo la sensación de haber nacido con una raqueta de tenis en la mano. A partir de ahí ya todo fueron partidos, voleas, dejadas… El tenis se convirtió en una parte muy importante de mi vida. Con 17 años tuve que dejar de jugar para centrarme en los estudios, pero siempre he seguido de cerca el tenis profesional, no me pierdo un partido y sigo jugando con los amigos», cuenta.

Para acceder al trabajo superó una doble prueba. Primero, un test sobre tenis en el que cree que solo falló «una pregunta». Y después, enviar un vídeo de apenas n minuto defendiendo por qué era merecedora de ser elegida.

Tiene múltiples intereses. Graduada en Filología Hispánica por la Universidad de Extremadura, ha trabajado como profesora de inglés y de lengua y literatura. Entre sus planes está opositar, pero también abrirse camino en el mundo de la novela negra. Ya ha publicado una de nombre La Crisálida (editorial Amarante, 2021). «Es cierto que me suelen decir que soy muy polifacética», señala.