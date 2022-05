El Cáceres, a por el paso definitivo

Tres partidos, tres finales. Eso es lo que le queda a la fase regular de la LEB Oro. Una apasionante recta final para un Cáceres Patrimonio de la Humanidad que busca volver al 'playoff' seis años después. La primera de esas citas es este viernes, un duelo ante el Palmer Alma Mediterránea Palma (pabellón Multiusos, 20.45 horas) que podría servir a los verdinegros para sellar el billete para la fase de ascenso. No depende de sí mismo. Al menos no enteramente, ya que para que eso suceda primero tiene que ganar su partido y después esperar una derrota del Valladolid contra el Almansa el sábado.

La primera de las premisas no será fácil, asume el técnico Roberto Blanco. Tampoco la segunda, pero esa no depende de su equipo y le preocupa menos. O nada. El Palma al que se medirá el Cáceres en el Multiusos es un equipo muy diferente al que se enfrentó en la primera vuelta a mediados de febrero (el partido era a principios de enero, pero se aplazó por el covid). «Tiene jugadores de mucha calidad, seguro que a aquellos que no los conozcan les va a llamar la atención», explica el preparador.

Tiene el Cáceres el objetivo, el segundo de la temporada (el primero era la permanencia) al alcance de la mano y Blanco habla de «ilusión máxima. No nos tiene que dar miedo hablar de conseguir el playoff. Cuando lo tienes en el horizonte y dependes de ti mismo, no tienes que tener ningún miedo. Si cautela y los pies en el suelo», añade repitiendo los argumentos de una semana atrás, antes de enfrentarse al Almansa, al que se ganó con mucho sufrimiento (95-89) para dejar el pase a la fase de ascenso muy a mano.

Semana complicada

No ha sido una semana fácil. Las molestias físicas a estas alturas de temporada se maximizan. Julen Olaizola está descartado. Devin Schmidt no ha tocado el balón en toda la semana, aunque salvo nuevo contratiempo Blanco cuenta con él. Mateo Díaz también está, como se suele decir, entre algodones. Pero, lejos del victimismo, el técnico verdinegro saca pecho por los que estén para jugar y huye de excusas. «No quiero que nadie se agarre a las ausencias, ya nos ha pasado en otras ocasiones y hemos sacado los partidos adelante. Puede parecer ahora que el contratiempo es mayor por el momento de la temporada, pero no somos un equipo de llorar. Los que jueguen están capacitados para sacar este sueño adelante».

Clave en el trabajo de la semana han sido los jugadores del EBA. «Espectacular», ha dicho Roberto Blanco, que incluso se ha definido como «un poco cobarde» por no darles más protagonismo en el primer equipo. «Sin duda alguna, gran parte de lo que mañana pase en positivo será gracias a ellos. [Lassana] Fofana, Eduardo [Chacón], Juan [Santos] y Álex [Trapote] están ayudando. Bueno, no ayudando, están siendo parte del primer equipo. Me parecen de vital importancia para poder trabajar».

El rival

El Palma llega a Cáceres tras conseguir tres victorias seguidas que le han permitido salir de los puestos de descenso, aunque conservar la categoría no depende solo de ellos en estas tres jornadas. Por eso Pau Tomás, uno de los entrenadores del conjunto mallorquín (tiene dos, el otro es Álex Pérez), asegura seguir con «esa misma mentalidad de supervivencia. Sabemos que nos la vamos a jugar hasta el último partido y por eso estamos planteando todo en ir partido a partido porque sabemos que si no ganamos, estaremos de nuevo en una situación delicada».

Acostumbrado a sufrir este Cáceres (lo hizo el pasado viernes ante un Almansa que no se jugada nada), espera un partido difícil para el que Blanco vuelve a confiar en el apoyo de la grada. Del Palma destaca su ritmo de juego, «altísimo, muy alegre, muy desenfadado, con jugadores con un potencial enorme para poder llegar incluso a algo más en cuanto a niveles de competición».

Por eso espera una final, la tercera de su playoff particular en el que de momento suma una derrota (Tau Castelló) y una victoria (Almansa). Este viernes busca la segunda, la que le permitiría, al igual que en un playoff al mejor de tres, pasar a la siguiente ronda. Puede que sea así. Puedo que no. El desenlace, en cualquiera de los casos, será el sábado.