Penúltima bala para el Villanovense

Ganar o ganar. No le caben más opciones al Villanovense en su encuentro de este domingo en casa (12:00h) ante el ya descendido Las Palmas Atlético. Y es que de no ganar, los serones dirían adiós a las ya de por sí escasas opciones de entrar en promoción de ascenso al final de la presente liga regular. Los jugadores del conjunto de Villanueva de la Serena se han ganado a pulso llegar a final de temporada con opciones y merecimientos de jugar playoff, pero también se han esforzado en no depender de sí mismos a estas alturas cuando al finalizar la primera vuelta de la temporada aventajaban al sexto en cinco puntos.

Una de cal y otra de arena. Esa ha sido la tónica dominante del club serón a lo largo de la temporada. Por eso, como las dos últimas semanas han sido negativas, al Villanovense ahora no le queda otra que ganar y esperar a lo que hagan sus rivales para ver si queda algún resquicio al que agarrarse en la última jornada de la temporada. Coria, Montijo y Xerez El equipo que dirige Josip Visnjic es octavo con 46 puntos, uno menos que Coria, Montijo y Xerez Deportivo, que se sitúan por delante. Esto es, el Villanovense necesitará ganar sus dos partidos y esperar tropiezos de todos ellos en estas dos jornadas que restan. Eso lo sabe bien el técnico serbio Josip Visjic, quien prefiere fijarse única y exclusivamente en el encuentro de este domingo ante el filial canario. «No pensamos más allá de este partido», afirmó en la previa del encuentro. Y es que el Villanovense no depende de sí mismo para entrar en playoff, algo que acepta el técnico. «La realidad es la que es y tenemos que hacer nuestros deberes para tener opciones», apuntó. Al mismo tiempo, afirmó que los culpables de no sacar algo positivo en los dos últimos partidos «somos nosotros». Por eso ve bien preparados mentalmente a sus jugadores, sobre los que mantiene su plena confianza. «Los futbolistas saben que ganar es la única opción que tenemos y no nos podemos volver locos», dijo el técnico en relación al enfoque que deben darle al encuentro ante Las Palmas Atlético. Las bajas por sanción de Javi Sánchez y Moi serán las únicas bajas del Villanovense para este penúltimo encuentro de la temporada. En el caso del central de Entrerríos, no volverá a jugar esta temporada en fase regular tras ser sancionado con dos encuentros tras ser expulsado el pasado fin de semana en el Romano José Fouto ante el Mérida. Villanovense: De la Calzada, Samu Hurtado, Cortijo, Adri Escudero, Tapia, Lolo Garrido, Clausí, Roger, Isra Cano, Sillero, Seth. Las Palmas: Cendón, David Vicente, Yeremi, Juan Rodríguez, Abreu, Julen Pérez, Simón, Yeray, Del Pino, Ale Ojeda, Elejalde. Árbitro: Alejandro Patiño Álvarez (madrileño) Estadio: Municipal Villanovense. Hora: 12:00h.