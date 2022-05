Segundo puesto, ‘playoff’ y ‘playout’, todo lo que se decidirá en la última jornada de Segunda RFEF

Cacereño y Mérida se jugarán a cara o cruz la segunda plaza. El Coria depende de sí mismo para llegar a la fase de ascenso. El Villanovense necesitará de una carambola para meterse en el playoff. Y el Don Benito deberá ganar y además esperar otros resultados para no disputarse la permanencia en el playout. La última jornada del Grupo IV de Segunda RFEF, este próximo domingo a las 12.00 horas (de nuevo horario unificado), será de infarto para los equipos extremeños. Solo el Montijo la encarará ya sin nada en juego y podrá plantearse su duelo frente el colista y descendido Tamaraceite como una auténtica fiesta ante su gente para celebrar la que se puede definir como una temporada de sobresaliente.

Cacereño y Mérida cumplieron en la penúltima fecha ganando a Panadería Pulido (4-2) y Montijo (2-1), respectivamente, y trasladan su lucha por el subcampeonato a la última jornada. Puede que ahí lo tenga más difícil el CPC, quien defiende posición, ya que debe visitar a un Ceuta que, tras su derrota este domingo ante el Córdoba (3-2), necesita ganar para asegurarse un sitio en la fase de ascenso. El Mérida, mientras tanto, visitará a un Las Palmas Atlético ya descendido y que no se juega nada, aunque en esta jornada le ha aguado la fiesta al Villanovense.

Quien más feliz encarará el duelo del próximo domingo puede ser el Coria. El golazo de Santi Luque ante el San Fernando (0-1) permite a los celestes depender de sí mismos para jugar el playoff de Alicante. Lo hará además ante un Mensajero descendido este domingo después de perder contra el Cádiz B. Se prepara ya fiesta grande en La Isla.

Los celestes (50 puntos) defenderán su sitio entre los cinco mejores ante San Roque (49) y Villanovense (47). Los serones han pinchado en casa en el peor momento ante Las Palmas Atlético. El empate 2-2 le permite mantener opciones matemáticas de acabar quinto, pero sus opciones son muy remotas. Como en esta jornada, su rival será un equipo ya descendido, el Panadería Pulido, que en su anterior partido como local le plantó cara al Córdoba.

El ‘palo’ más gordo de la penúltima jornada, más allá de que el Montijo se haya quedado ya sin opciones de luchar por la fase de ascenso, lo ha recibido el Don Benito, que no ha podido pasar del empate sin goles ante el colista Tamaraceite (0-0). Lo positivo es que ha evitado el descenso directo. El Mensajero está a cinco puntos y ya no puede alcanzarle. Lo negativo, es que asegurar la permanencia por la vía rápida es ya imposible. El Antequera no falló (2-0 ante el Xerez) y se aleja a cuatro puntos de los calabazones.

El playout aparece en el horizonte del equipo de Don Benito, aunque aún podría evitarlo siendo el mejor de los cinco clasificados en decimotercera posición en cada uno de los grupos. Podría lograrlo, pero no depende de sí mismo. Es imprescindible ganar al San Fernando en el Vicente Sanz para llegar a los 43 puntos y después esperar los fallos de muchos otros equipos implicados en esa misma lucha. Es difícil, pero no imposible para los rojiblancos, que como dato positivo llevan tres jornadas sin encajar gol.