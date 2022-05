El fútbol extremeño más modesto vibra estos fines de semana con los playoff de ascenso en diferentes categorías.

Para subir a Tercera División y dar el salto a categorías nacionales ya solo quedan cuatro equipos para una plaza más. El sorteo celebrado ayer ha deparado dos grandes eliminatorias: Gévora-Montehermoso y Moraleja-Fuente de Cantos. Los partidos de ida este fin de semana y los de vuelta el 22 de mayo. Los ganadores se cruzarán en una final a ida y vuelta.

El Gévora de Martín Fernández vuelve a colarse entre los mejores tras golear 0-5 en el global al Campanario. Su rival, el Montehermoso, levantó su eliminatoria ante el Gran Maestre. Raúl Miranda es su entrenador. En la otra eliminatoria, el Fuente de Cantos superó al Hernán Cortés, mientras que el Moraleja ganó a la Academia del Mérida en la tanda de penaltis.

No es oficial, pero habría una opción de que incluso el finalista que no ascienda lo pudiera hacer para ocupar la plaza del Diocesano, siempre y cuando no descienda el Don Benito de categoría. Por lo tanto, es probable que estas dos eliminatorias mencionadas escondan dos ascensos a Tercera.

Primera Extremeña/ Los que cantaron ascensos de categoría este fin de semana fueron cuatro equipos que son de Primera Extremeña. Uno de ellos es el CD Quintana, de Quintana de la Serena, que ha logrado lo que se conoce como el ascenso perfecto tras ganar los 22 partidos que ha disputado. En sus filas el mítico Curro, ex de Extremadura o Badajoz, que ha marcado notablemente la diferencia.

Sube también a Primera Extremeña el Casar de Cáceres que preside Diego Lanchares. La ‘Torta Mecánica’ se ha impuesto por un rotundo 5-0 a Peña El Valle en la gran final por el ascenso.

También asciende el Higuera, de Higuera La Real, lo que supone un ascenso histórico para este pueblo de unos 2.000 habitantes. Y asciende el San Jorge CF de Olivenza de la mano de su entrenadora Beatriz Galán, que logra el segundo ascenso con el mismo equipo.

En semifinales por un puesto en la Copa del Rey quedan dos emparejamientos: San Serván-Lobón y Talayuela-Santa Amalia. Y otros dos para subir a Primera Extremeña: Peña El Valle-Valedehornillos y Atlético Vivero-Moralo B.