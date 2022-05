El Cacereño, ante la última bala del Ceuta

«Tenemos que ganar, pero nada nuevo bajo el sol. En nuestra casa, ante nuestro público, y he venido repitiendo, sobre todo en estas últimas jornadas en las que no hemos sido capaces de dar el paso definitivo, lograr esa victoria que asegurase el ‘playoff’, que a principio de temporada hubiese firmado jugármela en la última jornada en mi casa». Así se pronunció Chus Trujillo, entrenador del Ceuta, sobre el duelo del domingo ante el Cacereño.

El equipo caballa tiene que vencer al decano extremeño, pero también el CPC necesita los tres puntos, ya que el Mérida acecha su segunda plaza. Ni siquiera valdrá el empate para el cuadro de Julio Cobos si el Mérida gana en casa de Las Palmas Atlético, equipo ya descendido a Tercera RFEF.

En realidad, en el Cacereño no se está especialmente sensibilizado en cuanto al puesto a ocupar antes de encarar lo definitivamente importante, que es la fase final en Alicante. Sí incidió Julio Cobos, el técnico verde, en que lo más perentorio es llegar con el mayor número de jugadores ‘sanos’ al momento de la verdad.

Precisamente se está a la espera de los seguimientos que se realicen especialmente a dos futbolistas: el mediocentro Kamal y el lateral derecho Raúl Espinosa. El primero no jugó ante el Panadería Pulido tras producirse un esguince de tobillo la pasada semana en un entrenamiento y las sensaciones no son muy buenas en cuanto a la duración de la baja. Tampoco parecen mucho mejores la del defensa, que notó un problema muscular en el segundo tiempo el domingo y tuvo que retirarse. Además, hay varios futbolistas con molestias, entre ellos José Ramón, con pubalgia, que no jugará en Ceuta. Sí pueden hacerlo Carlos Andújar, Colau y Jorge Barba (estos dos últimos ya estuvieron el domingo, pero con molestias), en principio.